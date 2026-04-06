ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Момент прильоту в багатоповерхівку в Харкові потрапив на відео

14:40 06.04.2026 Пн
2 хв
Унаслідок атаки є постраждалі
aimg Олена Чупровська
Момент прильоту в багатоповерхівку в Харкові потрапив на відео Ілюстративне фото: Мер Харкова показав кадри моменту прильоту дрону РФ в багатоповерхівку (

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив відео моменту влучання ворожого дрону в останній поверх житлового будинку. Він закликав містян не ризикувати і ховатися під час обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Ігор Терехов у своєму зверненні у соцмережах.

Дрон влучив в останній поверх

На відео зафіксовано момент удару - ворожий безпілотник влетів просто у верхній поверх багатоповерхівки. Кадри також показують наслідки влучання.

Терехов звернувся до харків'ян

"Момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку та наслідки такого удару", - написав мер, публікуючи відео.

Він звернувся до тих, хто знімає під час обстрілів.

"Дуже прошу - під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів міста бути подалі від вікон (бажано, в укритті) та не знімати", - зазначив очільник міста.

Терехов уточнив, що цього разу з автором відео все обійшлося, однак наголосив: так ризикувати не варто. "Бережіть себе й будьте обережні!" - додав він.

Це вже другий удар по Київському району міста Харків. Дрон влучив біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок атаки поранення отримав водій міського маршруту, який перебував за кермом мікроавтобуса.

Через ворожі обстріли в Харкові є щонайменше пʼятеро постраждалих, уточнив Терехов.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Харків регулярно потрапляє під удари ворожих дронів та ракет. Місто перебуває в зоні підвищеного ризику через близькість до лінії фронту.

Зокрема, 3 квітня Харків зазнав однієї з наймасованіших атак. Зафіксовано десятки "прильотів" по місту.

В ніч проти 3 квітня РФ атакувала Харків ракетами. Унаслідок ракетного удару поранено жінку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ігор Терехов Харків Атака дронів
Новини
Аналітика
