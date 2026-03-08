ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Відповідь на перехоплювачі? Росія може посилити атаки реактивними "Шахедами", - Forbes

18:21 08.03.2026 Нд
3 хв
Росія має відповідь на українські дрони-перехоплювачі, але й Україна заздалегідь готує контрзаходи
aimg Антон Корж
Відповідь на перехоплювачі? Росія може посилити атаки реактивними "Шахедами", - Forbes Ілюстративне фото: стандартний іранський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)

Росія може почати активніше застосовувати нові реактивні версії ударних безпілотників "Шахед" (в РФ мають назву "Герань"), щоб протидіяти українським дронам-перехоплювачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Читайте також: У ГУР розкрили деталі конструкції та виробників російської ракети "Іскандер-К"

Мова йде про модернізовані дрони основі іранських Shahed-136. Вони отримали значно більшу швидкість і потенційно можуть ускладнити роботу української протиповітряної оборони, повідомляє Forbes.

Росіяни значно модернізували іранські дрони. Вони додали системи захисту супутникової навігації, обмежене дистанційне керування на фінальній ділянці польоту, а також камери та елементи штучного інтелекту для коригування траєкторії.

Втім, ефективність цих безпілотників суттєво знизилася після того, як Україна почала масово застосовувати дрони-перехоплювачі. Ці маленькі БПЛА літають зі швидкістю до 300 км/год і використовують алгоритми штучного інтелекту для автоматичного наведення на ціль. За оцінками фахівців, рівень їхніх успішних перехоплень перевищує 60%.

РФ шукає протидію

Росія, за словами експертів, має три варіанти розробки протидії перехоплювачам: маневри ухилення, польоти на дуже малих висотах, однак саме підвищення швидкості є найбільш практичним варіантом удосконалення.

У 2025 році РФ почала використовувати скопійований у Ірану реактивний дрон, який отримав назву "Герань-3". За даними української розвідки, він оснащений турбореактивним двигуном китайського виробництва Telefly і здатен розвивати швидкість понад 500 км/год.

На початку 2026 року росіяни спробували атакувати Україну дроном "Герань-5". Він має значно покращені характеристики: розмах крил приблизно 5,5 метра, бойове навантаження дом 90 кг, та дальність польоту близько 1000 км при швидкості до 600 км/год.

Водночас використання реактивних двигунів робить такі дрони складнішими і дорожчими у виробництві, що може обмежити їх масове застосування. До того ж Україна заздалегідь готує протидію: ведеться розробка нових високошвидкісних безпілотників-перехоплювачів.

"На стратегічному рівні Україна також націлена на виробничі та постачальні мережі, пов'язані з цими безпілотниками. В рамках розширення своєї кампанії глибоких ударів українські війська здійснили далекобійні атаки на об'єкти, що займаються складанням "Гераней", - додає видання.

Безпілотники РФ: останні новини

Нагадаємо, у ГУР раніше розкрили характеристики нового російського безпілотника - ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Також в ГУР оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Гєрань-2" серії "Э", що оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.

Загалом, як підтвердили у Повітряних силах, зараз Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які еволюціонували та стали головною повітряною загрозою для України.

