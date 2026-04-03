Харків зазнав однієї з наймасованіших атак: десятки "прильотів" по місту

Харків пережив одну з наймасованіших атак на місто, зафіксовано 37 влучань по 18 різних локаціях. Росіяни били балістичними ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram .

Одна з наймасованіших атак

За його словами, російський терор проти харківʼян триває вже другу добу поспіль. Атаки, які почалися минулої ночі, не припиняється ні на мить.

"Загалом нинішня серія ударів стала чи не наймасованішою за весь час великої війни і точно найважчою від початку року", - заявив Терехов.

Ворог завдав по Харкову комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та різні типи безпілотників. Загалом зафіксовано 37 влучань по 18 різних локаціях у місті.

Крім того, російські війська вперше використали по місту бойові реактивні безпілотники.

Наслідки атаки

Найбільших руйнувань зазнав Київський район Харкова. Там зафіксовано пряме влучання у багатоповерхівку - снаряд поцілив у квартиру між другим і третім поверхами.

Лише в цій будівлі вибито близько 300 вікон, також пошкоджено інші житлові будинки та об’єкт інфраструктури.

В Основ’янському районі внаслідок удару спалахнула офісна будівля - дах згорів дотла, а вибухова хвиля вибила шибки у розташованому поруч храмі.

У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору - пошкоджено городи та прилеглі будинки. Наразі комунальні служби вже частково ліквідували наслідки та закрили пошкоджені контури.

Загалом по місту вибито понад 500 вікон, однак обстеження триває, тож ця цифра може зрости. Обсяги аварійно-відновлювальних робіт оцінюються як значні.