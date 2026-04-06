Террор без остановки: почему РФ ежедневно атакует Харьков и меняет ли тактику обстрелов

Харьков переживает едва ли не самый тяжелый период с начала полномасштабного вторжения. С начала месяца враг не прекращает атаки на город ни на день: только 2 и 3 апреля удары продолжались непрерывно в течение двух суток.

Почему враг нацелился на Харьков и означает ли это переход от масштабных обстрелов к изнурительным локальным ударам - РБК-Украина спросило у военнослужащего Сил ТрО и военного эксперта Александра Мусиенко.

Город под ежедневными ударами. Что происходит в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает: нынешняя серия обстрелов стала самой массированной с начала года.

Россия действует жестоко и коварно, применяя комбинированную тактику - по городу летит баллистика и дроны разных типов.

Фото: последствия удара по ЖК в центре Харькова 2 апреля (Getty Images)

В частности, 2 апреля агрессор впервые ударил по Харькову реактивными беспилотниками, продолжая терроризировать жилые кварталы этим оружием.

Наиболее циничным является прицельный огонь по гражданским объектам. Сегодня, 6 апреля, на камеру попал момент прямого попадания вражеского беспилотника в последний этаж многоэтажки.

Фото: 6 апреля многоэтажка в Харькове стала целью атаки российского реактивного дрона (t.me/ihor_terekhov)

В результате сегодняшних вражеских ударов в городе по меньшей мере 5 пострадавших.

Россия изменила подходы и хочет изучить ПВО

По словам эксперта Александра Мусиенко, активизация атак на Харьков свидетельствует о том, что враг несколько изменил подходы. Оккупанты пытаются изучить, как меняется украинская "малая" ПВО.

Сейчас Украина приоритетно развивает защиту прифронтовых и приграничных городов, внедряя новые решения. В частности, предприятия критической инфраструктуры (в частности в Харькове) уже получают разрешения на использование собственных противодронных систем для сбивания вражеских БПЛА.

Впрочем, кроме разведки, говорит эксперт, Россия также преследует откровенно террористическую цель.

"Они не отказываются от целей нанести как можно больше потерь и разрушений, сделать города максимально непригодными для жизни, спровоцировать волну перемещений людей и нанести экономический ущерб", - отмечает Мусиенко.

Из-за географической близости к границе Харьков остается уязвимым к большому количеству дронов, КАБов и других средств поражения, которые быстрее долетают до целей.

Первые атаки по Харькову реактивными дронами. Что это значит

Кроме того, эксперт объяснил цель появления вражеских реактивных беспилотников над городом. Хотя их россияне используют в меньшем количестве, чем обычные "Шахеды", они создают новые вызовы для украинской ПВО.

Главное отличие реактивного дрона - существенно более высокая скорость полета по сравнению с обычным "Шахедом". Это сокращает время на реакцию ПВО и затрудняет перехват мобильными огневыми группами. Однако за скорость врагу приходится платить ограниченной дальностью.

Такие беспилотные летательные аппараты не способны достичь западных регионов Украины. Однако они чрезвычайно опасны для территорий вблизи границы или линии фронта.

Мусиенко отмечает: ежедневный террор Харькова не означает, что Россия отказалась от планов атаковать центр или запад Украины. Намерения врага наносить масштабные удары по всей территории государства остаются неизменными, поэтому бдительность терять нельзя.