"Тернувате - наше": ЗСУ зачистили селище на Запоріжжі

Що передувало

Нагадаємо, у січні росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію села Тернувате, що насправді не відповідало дійсності.

У Силах оборони Півдня 31 січня заявили, що цей населений пункт знаходиться як мінімум за півтора десятки від лінії бойового зіткнення. Проте й факт заходу росіян теж було підтверджено.

"Противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами приховано проникла в селище", - йшлося у повідомленні.

Як розповідали у Силах оборони Півдня, росіяни навіть з дронів зняли декілька точок, де вони розгортали прапори, однак за годину українські військові провели розвідувально пошуковці дії та здійснили зачистку населеного пункту. Тож одну ворожу группу було ліквідовано, а іншу взято у полон.

