У Тернополі знову вмикають опалення: коли дадуть тепло та що з гарячою водою

Квітневе похолодання змусило владу Тернополя переглянути свої плани. Проте відновлення опалювального періоду тягне за собою певні зміни у водопостачанні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" у Facebook.
Згідно з інформацією КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", опалювальний період у Тернополі відновлюється з середи, 8 квітня.
Таке рішення схвалили, зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря.
"З 08 квітня 2026 року з 00:00 год. у Тернопільській міській територіальній громаді буде відновлено опалювальний період", - повідомили мешканцям і гостям міста.
Уточнюється, що відновити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати було доручено:
Громадянам повідомили також, що впродовж 7 квітня гаряча вода від котелень не буде подаватися:
Проте вже завтра, 8 квітня, гаряче водопостачання (ГВП) буде здійснюватися за звичним графіком.
Уточнюється, що "нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги".
"КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" просить вибачення за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі підприємства.
Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, що нині холодну погоду в більшості регіонів країни зумовлює північний процес в атмосфері - циклон зі Скандинавії.
Він переміщується у східному напрямку, а в його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків - воно потрапляє на нашу територію.
З огляду на таку ситуацію, вночі у багатьох регіонах ймовірні заморозки (на поверхні ґрунту та навіть у повітрі), а до опадів у вигляді дощу - може додаватись мокрий сніг.
Місцями прогнозують також сильні пориви вітру.
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 8 квітня, незатишну погоду в Україні продовжуватиме зумовлювати тилова частина циклону (з центром - на схід від нашої території).
При цьому на висотах досі знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".
