Опалювальний сезон завершується достроково: де в Україні вже вимкнули тепло (список міст)

13:55 23.03.2026 Пн
3 хв
Опалення вимикають за умови +8°C протягом трьох діб
aimg Тетяна Веремєєва
Опалювальний сезон завершується достроково: де в Україні вже вимкнули тепло (список міст) Фото: У деяких містах в Україні починають відключати опалення (Getty Images)

В Україні опалювальний сезон завершується не за фіксованими датами, а залежно від погодних умов. Водночас у низці міст уже ухвалили рішення про відключення тепла.

Коли закінчиться опалювальний сезон у різних містах України, розповідає РБК-Україна.

Головне:

  • Опалювальний сезон в Україні завершується залежно від погоди, а не за фіксованою датою.
  • Рішення про відключення ухвалює місцева влада, якщо середня температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб.
  • У Херсоні, Дніпрі, Луцьку та Кривому Розі подачу тепла вже припинили або завершують найближчими днями.
  • Миколаїв вимикає опалення з 24 березня, проте лікарні та дитсадки можуть залишити з теплом за заявками.
  • Нардеп Олексій Кучеренко заявив про можливе припинення постачання газу для ТКЕ з 28 березня через борги.
  • Уряд запевняє, що ресурсів достатньо для стабільного завершення сезону навіть у разі похолодання.

Коли завершується опалювальний сезон

Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про початок і завершення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов .

Опалення припиняють не раніше, ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8°C.

Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна має достатньо ресурсів для стабільного завершення сезону. За його словами, рішення прийматимуть, орієнтуючись на погоду, і за потреби опалення можуть подавати навіть до 15 квітня.

Чи можуть завершити опалювальний сезон раніше

Водночас звучать і інші оцінки. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що теплопостачання може припинитися вже з 28 березня через борги теплокомуненерго. За його словами, "Нафтогаз" нібито повідомив про можливе припинення постачання газу.

Де вже відключають опалення

У низці міст опалювальний сезон уже завершують або планують завершити найближчими днями:

  • Дніпро - централізоване опалення вимкнули 20 березня за розпорядженням міського голови;
  • Кривий Ріг - теплопостачання завершили 23 березня;
  • Миколаїв - опалення вимикають з 24 березня через підвищення температури. Водночас лікарні, садочки та інші соцзаклади можуть отримувати тепло за окремими зверненнями;
  • Луцьк - виконком ухвалив рішення про завершення сезону через потепління;
  • Херсон - опалювальний сезон завершено з 23 березня для абонентів централізованого теплопостачання.

У більшості випадків підставою для таких рішень стало підвищення середньодобової температури понад +8°C.

Що ще варто знати

Після ухвалення рішення про завершення сезону теплопостачальні підприємства мають припинити подачу тепла протягом кількох днів. У Миколаєві, зокрема, цей процес має завершитися не пізніше ніж за 5 днів з моменту прийняття рішення. Нарахування за опалення, а також пільги та субсидії перерахують відповідно до фактичних дат подачі тепла.

Нагадаємо, на початку березня у кількох містах України теплоенерго почали тимчасово знижувати або вимикати подачу тепла вдень, щоб зекономити ресурси та уникнути перегріву. Водночас мешканцям нагадують, що вони можуть самостійно регулювати опалення у своїх будинках.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: постанова Кабінету Міністрів України №830, брифінг віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, заява народного депутата Олексія Кучеренка в ефірі "Новини. LIVE", повідомлення Миколаївської міської ради у Facebook, розпорядження міського голови Дніпра, повідомлення контакт-центру керуючих компаній Кривого Рогу, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, а також повідомлення міського голови Херсона Ярослава Шанька.

