Опалювальний сезон завершується достроково: де в Україні вже вимкнули тепло (список міст)

В Україні опалювальний сезон завершується не за фіксованими датами, а залежно від погодних умов. Водночас у низці міст уже ухвалили рішення про відключення тепла.

Головне: Опалювальний сезон в Україні завершується залежно від погоди , а не за фіксованою датою.

, а не за фіксованою датою. Рішення про відключення ухвалює місцева влада, якщо середня температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб .

. У Херсоні, Дніпрі, Луцьку та Кривому Розі подачу тепла вже припинили або завершують найближчими днями.

подачу тепла вже припинили або завершують найближчими днями. Миколаїв вимикає опалення з 24 березня , проте лікарні та дитсадки можуть залишити з теплом за заявками.

вимикає опалення , проте лікарні та дитсадки можуть залишити з теплом за заявками. Нардеп Олексій Кучеренко заявив про можливе припинення постачання газу для ТКЕ з 28 березня через борги.

через борги. Уряд запевняє, що ресурсів достатньо для стабільного завершення сезону навіть у разі похолодання.

Коли завершується опалювальний сезон

Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про початок і завершення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов .

Опалення припиняють не раніше, ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8°C.

Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна має достатньо ресурсів для стабільного завершення сезону. За його словами, рішення прийматимуть, орієнтуючись на погоду, і за потреби опалення можуть подавати навіть до 15 квітня.

Чи можуть завершити опалювальний сезон раніше

Водночас звучать і інші оцінки. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що теплопостачання може припинитися вже з 28 березня через борги теплокомуненерго. За його словами, "Нафтогаз" нібито повідомив про можливе припинення постачання газу.

Де вже відключають опалення

У низці міст опалювальний сезон уже завершують або планують завершити найближчими днями:

Дніпро - централізоване опалення вимкнули 20 березня за розпорядженням міського голови;

- централізоване опалення вимкнули за розпорядженням міського голови; Кривий Ріг - теплопостачання завершили 23 березня ;

- теплопостачання завершили ; Миколаїв - опалення вимикають з 24 березня через підвищення температури. Водночас лікарні, садочки та інші соцзаклади можуть отримувати тепло за окремими зверненнями;

- опалення вимикають через підвищення температури. Водночас лікарні, садочки та інші соцзаклади можуть отримувати тепло за окремими зверненнями; Луцьк - виконком ухвалив рішення про завершення сезону через потепління;

- виконком ухвалив рішення про завершення сезону через потепління; Херсон - опалювальний сезон завершено з 23 березня для абонентів централізованого теплопостачання.

У більшості випадків підставою для таких рішень стало підвищення середньодобової температури понад +8°C.

Що ще варто знати

Після ухвалення рішення про завершення сезону теплопостачальні підприємства мають припинити подачу тепла протягом кількох днів. У Миколаєві, зокрема, цей процес має завершитися не пізніше ніж за 5 днів з моменту прийняття рішення. Нарахування за опалення, а також пільги та субсидії перерахують відповідно до фактичних дат подачі тепла.