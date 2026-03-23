Опалювальний сезон завершується достроково: де в Україні вже вимкнули тепло (список міст)
В Україні опалювальний сезон завершується не за фіксованими датами, а залежно від погодних умов. Водночас у низці міст уже ухвалили рішення про відключення тепла.
Коли закінчиться опалювальний сезон у різних містах України, розповідає РБК-Україна.
Головне:
- Опалювальний сезон в Україні завершується залежно від погоди, а не за фіксованою датою.
- Рішення про відключення ухвалює місцева влада, якщо середня температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб.
- У Херсоні, Дніпрі, Луцьку та Кривому Розі подачу тепла вже припинили або завершують найближчими днями.
- Миколаїв вимикає опалення з 24 березня, проте лікарні та дитсадки можуть залишити з теплом за заявками.
- Нардеп Олексій Кучеренко заявив про можливе припинення постачання газу для ТКЕ з 28 березня через борги.
- Уряд запевняє, що ресурсів достатньо для стабільного завершення сезону навіть у разі похолодання.
Коли завершується опалювальний сезон
Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про початок і завершення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов .
Опалення припиняють не раніше, ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8°C.
Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна має достатньо ресурсів для стабільного завершення сезону. За його словами, рішення прийматимуть, орієнтуючись на погоду, і за потреби опалення можуть подавати навіть до 15 квітня.
Чи можуть завершити опалювальний сезон раніше
Водночас звучать і інші оцінки. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що теплопостачання може припинитися вже з 28 березня через борги теплокомуненерго. За його словами, "Нафтогаз" нібито повідомив про можливе припинення постачання газу.
Де вже відключають опалення
У низці міст опалювальний сезон уже завершують або планують завершити найближчими днями:
- Дніпро - централізоване опалення вимкнули 20 березня за розпорядженням міського голови;
- Кривий Ріг - теплопостачання завершили 23 березня;
- Миколаїв - опалення вимикають з 24 березня через підвищення температури. Водночас лікарні, садочки та інші соцзаклади можуть отримувати тепло за окремими зверненнями;
- Луцьк - виконком ухвалив рішення про завершення сезону через потепління;
- Херсон - опалювальний сезон завершено з 23 березня для абонентів централізованого теплопостачання.
У більшості випадків підставою для таких рішень стало підвищення середньодобової температури понад +8°C.
Що ще варто знати
Після ухвалення рішення про завершення сезону теплопостачальні підприємства мають припинити подачу тепла протягом кількох днів. У Миколаєві, зокрема, цей процес має завершитися не пізніше ніж за 5 днів з моменту прийняття рішення. Нарахування за опалення, а також пільги та субсидії перерахують відповідно до фактичних дат подачі тепла.
Нагадаємо, на початку березня у кількох містах України теплоенерго почали тимчасово знижувати або вимикати подачу тепла вдень, щоб зекономити ресурси та уникнути перегріву. Водночас мешканцям нагадують, що вони можуть самостійно регулювати опалення у своїх будинках.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: постанова Кабінету Міністрів України №830, брифінг віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, заява народного депутата Олексія Кучеренка в ефірі "Новини. LIVE", повідомлення Миколаївської міської ради у Facebook, розпорядження міського голови Дніпра, повідомлення контакт-центру керуючих компаній Кривого Рогу, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, а також повідомлення міського голови Херсона Ярослава Шанька.