В Тернополе снова включают отопление: когда дадут тепло и что с горячей водой

Апрельское похолодание заставило власти Тернополя пересмотреть свои планы. Однако возобновление отопительного периода влечет за собой определенные изменения в водоснабжении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия тепловых сетей "Тернопольгортеплокоммунэнерго" в Facebook.
Согласно информации КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго", отопительный период в Тернополе возобновляется со среды, 8 апреля.
Такое решение приняли, учитывая снижение температуры наружного воздуха.
"С 08 апреля 2026 года с 00:00 ч. в Тернопольской городской территориальной громаде будет восстановлен отопительный период", - сообщили жителям и гостям города.
Уточняется, что возобновить подачу теплоносителя от котельных с указанной даты было поручено:
Гражданам сообщили также, что в течение 7 апреля горячая вода от котельных не будет подаваться:
Однако уже завтра, 8 апреля, горячее водоснабжение (ГВС) будет осуществляться по обычному графику.
Уточняется, что "начисление будет осуществляться до фактически полученной услуги".
"КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" приносит извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе предприятия.
Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, что сейчас холодную погоду в большинстве регионов страны обусловливает северный процесс в атмосфере - циклон из Скандинавии.
Он перемещается в восточном направлении, а в его тыловой части происходит вторжение арктического воздуха с северных направлений - он попадает на нашу территорию.
Учитывая такую ситуацию, ночью во многих регионах вероятны заморозки (на поверхности почвы и даже в воздухе), а к осадкам в виде дождя - может добавляться мокрый снег.
Местами прогнозируют также сильные порывы ветра.
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет продолжать обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).
При этом на высотах до сих пор будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".
Между тем Семилит рассказал также, изменится ли погода в Украине накануне выходных - может ли быть потепление на Пасху или же после праздника.
Напомним, ранее Кабинет министров оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен.
Тем временем мы рассказывали, почему может сорваться подготовка к следующей зиме в Украине.
Читайте также, какие вызовы стоят перед энергетикой накануне следующей зимы.