У Тернополі знову вмикають опалення: коли дадуть тепло та що з гарячою водою

18:54 07.04.2026 Вт
3 хв
Опалювальний сезон у місті вирішили "повернути"
aimg Ірина Костенко
У Тернополі знову вмикають опалення: коли дадуть тепло та що з гарячою водою Батареї в оселях тернополян знову потеплішають (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітневе похолодання змусило владу Тернополя переглянути свої плани. Проте відновлення опалювального періоду тягне за собою певні зміни у водопостачанні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" у Facebook.

Коли відновлять опалювальний період

Згідно з інформацією КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", опалювальний період у Тернополі відновлюється з середи, 8 квітня.

Таке рішення схвалили, зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря.

"З 08 квітня 2026 року з 00:00 год. у Тернопільській міській територіальній громаді буде відновлено опалювальний період", - повідомили мешканцям і гостям міста.

Уточнюється, що відновити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати було доручено:

  • КП "Тернопільміськтеплокомуненерго";
  • його дочірньому підприємству "Тернопільська енергосервісна компанія".

Що буде з гарячим водопостачанням

Громадянам повідомили також, що впродовж 7 квітня гаряча вода від котелень не буде подаватися:

  • у зв'язку із відновленням опалювального періоду;
  • у зв'язку з виконанням технологічного переключення.

Проте вже завтра, 8 квітня, гаряче водопостачання (ГВП) буде здійснюватися за звичним графіком.

Уточнюється, що "нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги".

"КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" просить вибачення за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі підприємства.

У Тернополі знову вмикають опалення: коли дадуть тепло та що з гарячою водоюПублікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/КП "Тернопільміськтеплокомуненерго")

Похолодання в Україні

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, що нині холодну погоду в більшості регіонів країни зумовлює північний процес в атмосфері - циклон зі Скандинавії.

Він переміщується у східному напрямку, а в його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків - воно потрапляє на нашу територію.

З огляду на таку ситуацію, вночі у багатьох регіонах ймовірні заморозки (на поверхні ґрунту та навіть у повітрі), а до опадів у вигляді дощу - може додаватись мокрий сніг.

Місцями прогнозують також сильні пориви вітру.

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 8 квітня, незатишну погоду в Україні продовжуватиме зумовлювати тилова частина циклону (з центром - на схід від нашої території).

При цьому на висотах досі знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".

Тим часом Семиліт розповів також, чи зміниться погода в Україні напередодні вихідних - чи може бути потепління на Великдень або ж після свята.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів оцінив підготовку до нового опалювального сезону у 278 млрд гривень.

Тим часом ми розповідали, чому може зірватися підготовка до наступної зими в Україні.

Читайте також, які виклики стоять перед енергетикою напередодні наступної зими.

Тернопіль Погода в Україні Негода в Україні Теплокоммунэнерго Опалювальный сезон Водопостачання Житло Квартири
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла