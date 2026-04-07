В Тернополе снова включают отопление: когда дадут тепло и что с горячей водой

18:54 07.04.2026 Вт
3 мин
Отопительный сезон в городе решили "вернуть"
aimg Ирина Костенко
В Тернополе снова включают отопление: когда дадут тепло и что с горячей водой Батареи в домах тернополян снова потеплеют (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрельское похолодание заставило власти Тернополя пересмотреть свои планы. Однако возобновление отопительного периода влечет за собой определенные изменения в водоснабжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия тепловых сетей "Тернопольгортеплокоммунэнерго" в Facebook.

Когда возобновят отопительный период

Согласно информации КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго", отопительный период в Тернополе возобновляется со среды, 8 апреля.

Такое решение приняли, учитывая снижение температуры наружного воздуха.

"С 08 апреля 2026 года с 00:00 ч. в Тернопольской городской территориальной громаде будет восстановлен отопительный период", - сообщили жителям и гостям города.

Уточняется, что возобновить подачу теплоносителя от котельных с указанной даты было поручено:

  • КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго";
  • его дочернему предприятию "Тернопольская энергосервисная компания".

Что будет с горячим водоснабжением

Гражданам сообщили также, что в течение 7 апреля горячая вода от котельных не будет подаваться:

  • в связи с возобновлением отопительного периода;
  • в связи с выполнением технологического переключения.

Однако уже завтра, 8 апреля, горячее водоснабжение (ГВС) будет осуществляться по обычному графику.

Уточняется, что "начисление будет осуществляться до фактически полученной услуги".

"КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" приносит извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе предприятия.

В Тернополе снова включают отопление: когда дадут тепло и что с горячей водойПубликация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Тернопільміськтеплокомуненерго")

Похолодание в Украине

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, что сейчас холодную погоду в большинстве регионов страны обусловливает северный процесс в атмосфере - циклон из Скандинавии.

Он перемещается в восточном направлении, а в его тыловой части происходит вторжение арктического воздуха с северных направлений - он попадает на нашу территорию.

Учитывая такую ситуацию, ночью во многих регионах вероятны заморозки (на поверхности почвы и даже в воздухе), а к осадкам в виде дождя - может добавляться мокрый снег.

Местами прогнозируют также сильные порывы ветра.

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет продолжать обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).

При этом на высотах до сих пор будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".

Между тем Семилит рассказал также, изменится ли погода в Украине накануне выходных - может ли быть потепление на Пасху или же после праздника.

Напомним, ранее Кабинет министров оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен.

Тем временем мы рассказывали, почему может сорваться подготовка к следующей зиме в Украине.

