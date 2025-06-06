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У Тернополі вдвічі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки

П'ятниця 06 червня 2025 09:32
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У Тернополі вдвічі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Ілюстративне фото: в Тернополі вдвічі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернополі кількість постраждалих внаслідок нічного терористичного обстрілу з боку російських окупантів зросла до десяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Негоди.

"Зросла кількість постраждалих через нічну атаку ворога", - пише голова ОВА.

За словами Негоди, станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед яких:

  • п'ятеро працівників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  • шестеро людей були госпіталізовані.

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч проти 6 червня Російська Федерація (РФ) завдала чергового масованого удару по Україні, використовуючи ракети та дрони. У столиці країни уламки ворожих об’єктів падали у кількох районах. В Києві пошкоджені багатоповерхівки, об’єкти інфраструктури, лінія метрополітену й автозаправна станція. На 6:30 ранку було відомо загибель чотирьох людей і щонайменше 20 постраждалих.

Серйозного обстрілу зазнав й Тернопіль. У місті зафіксували влучання в інфраструктурні та промислові об’єкти. Це одна з найінтенсивніших атак на місто за час повномасштабної війни.

Під ударами опинився також Луцьк. Відомо про п’ятьох поранених.

Більше про наслідки нічної атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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