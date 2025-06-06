В Тернополе вдвое возросло количество пострадавших в результате ночной атаки

В Тернополе количество пострадавших в результате ночного террористического обстрела со стороны российских оккупантов возросло до десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Негоды.

По словам Негоды, по состоянию на сейчас известно о 10 пострадавших, среди которых:

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Российская Федерация (РФ) нанесла очередной массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны. В столице страны обломки вражеских объектов падали в нескольких районах. В Киеве повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры, линия метрополитена и автозаправочная станция. На 6:30 утра было известно о гибели четырех человек и по меньшей мере 20 пострадавших.

Серьезному обстрелу подвергся и Тернополь. В городе зафиксировали попадания в инфраструктурные и промышленные объекты. Это одна из самых интенсивных атак на город за время полномасштабной войны.

Под ударами оказался также Луцк. Известно о пяти раненых.

Больше о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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