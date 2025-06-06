У Тернополі продовжує зростати кількість поранених, половина з них - працівники ДСНС

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня російські війська знову атакували українські міста, випустивши ракети та дрони. У столиці уламки впали в кількох районах, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, ділянка метро та автозаправна станція.

Також внаслідок обстрілу серйозно постраждав Тернопіль. Місто пережило одну з найпотужніших атак від початку широкомасштабної війни.Тут були зафіксовані прямі влучання в об'єкти промисловості та критичної інфраструктури.

У Чернігові ворог бив по житловому масиву, частина міста залишилася без світла.

Коментуючи ворожий обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "не змінює свого почерку" та закликав Захід до тиску.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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