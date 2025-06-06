Росія не змінює почерку. Зеленський відреагував на нічний обстріл
Країна-терорист Росія не змінює свого почерку. Цієї ночі під час обстрілу ворог застосував більше 440 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю", - пише Зеленський.
Під час обстрілу Росія била майже по усій Україні. Зокрема по Волині, а також:
- Львівській;
- Тернопільській;
- Київській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській областях.
Частину ракет й дронів протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити. Загалом ворог застосував більше:
- 400 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
- 40 ракет, зокрема балістику.
Внаслідок терористичної атаки, за словами президента, поранення отримали 49 людей, але їх кількість може зрости, оскільки постраждалі продовжують звертатись по допомогу.
Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зокрема станом на зараз відомо про трьох загиблих - усі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - додав він.
Росія повинна відповісти за обстріл
Як відзначив президент, російські терористи обстрілюють Україну з першої хвилини повномасштабної війни.
"Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - заявив Зеленський.
Масована атака на Україну 6 червня
У ніч на 6 червня Росія знову завдала масованого удару по Україні, використавши ракети та безпілотні літальні апарати. У столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах. У Києві пошкоджено багатоповерхові будинки, об’єкти міської інфраструктури, ділянку метрополітену та автозаправну станцію.
Під потужним обстрілом опинився й Тернопіль. У місті зафіксовані влучання по промисловості та об'єктах критичної інфраструктури. Це один із наймасовіших ударів по місту з початку великої війни.
У Чернігові терористи били по житловому масиву. Наразі частина міста без світла.
Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.
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