Били по житловому масиву, частина міста без світла. Відомі наслідки обстрілу Чернігова

У ніч на 6 червня російські терористи вдались до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса.

Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто:

безпілотними літальними апаратами типу "Герань-2";

балістикою - крилатою ракетою та "Іскандер-М".

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, одного з яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фото: відомі наслідки обстрілу Чернігова (facebook.com/DSNSODE)

У тому ж числі було пошкоджено підприємство й об’єкти інфраструктури.

"Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав Чаус.

Частина міста без світла

В коментарі "Суспільному" речниця акціонерного товариства (АТ) "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджене обладнання електричних мереж. Наразі без світла перебувають 39,6 тисячі абонентів у Чернігові, селах Вознесенське, Киселівка, Новоселівка.