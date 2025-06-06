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У Тернополі продовжує зростати кількість поранених, половина з них - працівники ДСНС

П'ятниця 06 червня 2025 13:48
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У Тернополі продовжує зростати кількість поранених, половина з них - працівники ДСНС Фото: у Тернополі продовжує зростати кількість поранених, половина з них - працівники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернополі знову зросла кількість поранених внаслідок нічного обстрілу російських окупантів. Половина з постраждалих - працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих. З них - шість співробітників ДСНС.

Фото: у Тернополі продовжує зростати кількість поранених, половина з них - працівники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня російські війська знову атакували українські міста, випустивши ракети та дрони. У столиці уламки впали в кількох районах, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, ділянка метро та автозаправна станція.

Також внаслідок обстрілу серйозно постраждав Тернопіль. Місто пережило одну з найпотужніших атак від початку широкомасштабної війни.Тут були зафіксовані прямі влучання в об'єкти промисловості та критичної інфраструктури.

У Чернігові ворог бив по житловому масиву, частина міста залишилася без світла.

Коментуючи ворожий обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "не змінює свого почерку" та закликав Захід до тиску.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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