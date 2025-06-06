В Тернополе снова возросло количество раненых в результате ночного обстрела российских оккупантов. Половина из пострадавших - работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Фото: в Тернополе продолжает расти количество раненых, половина из них - работники ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

По состоянию на сейчас известно об 11 пострадавших. Из них - шесть сотрудников ГСЧС.

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня российские войска снова атаковали украинские города, выпустив ракеты и дроны. В столице обломки упали в нескольких районах, в результате чего повреждены жилые дома, инфраструктура, участок метро и автозаправочная станция.

Также в результате обстрела серьезно пострадал Тернополь. Город пережил одну из самых мощных атак с начала широкомасштабной войны, здесь были зафиксированы прямые попадания в объекты промышленности и критической инфраструктуры.

В Чернигове враг бил по жилому массиву, часть города осталась без света.

Комментируя вражеский обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "не меняет своего почерка" и призвал Запад к давлению.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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