У Тернопільській області атаковано промисловий об'єкт, можливі обмеження газопостачання

У Тернопільській області, під час масованої атаки Росії на Україну, є "прильоти" по критичному промисловому об'єкту. В регіоні можливі обмеження газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА) В'ячеслава Негоди.
"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільську область є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу", - пише Негода.
Голова ОДА додає, що сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожу ракету. Внаслідок обстрілу жертв немає.
Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки, а цивільним необхідно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч на 7 березня російські терористи вдались до атаки безпілотниками проти України. Пізніше Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що ворог також підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Зокрема стало відомо й про запуск крилатих ракет із морської акваторії.
За словами голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка, під час обстрілу під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.
Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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