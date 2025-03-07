У Тернопільській області атаковано промисловий об'єкт, можливі обмеження газопостачання

Масований обстріл України з боку Росії

У ніч на 7 березня російські терористи вдались до атаки безпілотниками проти України. Пізніше Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що ворог також підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Зокрема стало відомо й про запуск крилатих ракет із морської акваторії.

За словами голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка, під час обстрілу під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.