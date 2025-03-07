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У Тернопільській області атаковано промисловий об'єкт, можливі обмеження газопостачання

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області, під час масованої атаки Росії на Україну, є "прильоти" по критичному промисловому об'єкту. В регіоні можливі обмеження газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА) В'ячеслава Негоди.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільську область є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу", - пише Негода. 

Голова ОДА додає, що сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожу ракету. Внаслідок обстрілу жертв немає

Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки, а цивільним необхідно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.  

Масований обстріл України з боку Росії

У ніч на 7 березня російські терористи вдались до атаки безпілотниками проти України. Пізніше Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що ворог також підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Зокрема стало відомо й про запуск крилатих ракет із морської акваторії.

За словами голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка, під час обстрілу під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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