В Тернопольской области атакован промышленный объект, возможны ограничения газоснабжения

"Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольскую область есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа", - пишет Негода.

Глава ОГА добавляет, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражескую ракету. В результате обстрела жертв нет.

Сейчас соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, а гражданским необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.