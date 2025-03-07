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В Тернопольской области атакован промышленный объект, возможны ограничения газоснабжения

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернопольской области, во время массированной атаки России на Украину, есть "прилеты" по критическому промышленному объекту. В регионе возможны ограничения газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Негоды.

"Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольскую область есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа", - пишет Негода.

Глава ОГА добавляет, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражескую ракету. В результате обстрела жертв нет.

Сейчас соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, а гражданским необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

 

Массированный обстрел Украины со стороны России

В ночь на 7 марта российские террористы прибегли к атаке беспилотниками против Украины. Позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что враг также поднял в воздух бомбардировщики Ту-95МС. В частности стало известно и о запуске крылатых ракет из морской акватории.

По словам глава Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, во время обстрела под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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