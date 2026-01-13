UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Тернопільщині ДТП переросла в бійку між водіями: постраждав військовий

Фото: поліцейські встановлюють обставини ДТП і бійки між водіями (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В неділю, 11 січня, у Кременці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Правоохоронці виявили в соцмережі відео бійки у Кременці, якій передувала ДТП - зокрема, зіштовхнулись автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл.

В аварії обійшлось без постраждалих, проте між водіями виник конфлікт, який переріс в бійку.

"Кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля. Потерпілий - 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя", - повідомили поліцейські.

Правоохоронці встановили, що потерпілого побили жителі Кременця. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

ДТП в Україні

Нагадаємо, внаслідок інтенсивних снігопадів та ускладнення погодних умов у ряді областей України різко погіршилася ситуація на дорогах. Станом на кінець минулого тижня в деяких місцях випало аж до 35 сантиметрів снігу.

Зокрема, 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участю 13 автомобілів. У зв'язку з цим було ускладнено рух транспорту в бік населеного пункту Вишгород.

Зазначимо, в Україні фіксували сотні ДТП за добу, через що діють обмеження для великовагового транспорту, а дорожні та екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що через сніг, ожеледицю та сильний вітер на міжміських трасах і гірських ділянках запровадили тимчасові обмеження руху, зокрема на трасі Київ-Чоп і Вишківському перевалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПТернопільська область