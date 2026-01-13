На Тернопільщині ДТП переросла в бійку між водіями: постраждав військовий

ДТП в Україні

Нагадаємо, внаслідок інтенсивних снігопадів та ускладнення погодних умов у ряді областей України різко погіршилася ситуація на дорогах. Станом на кінець минулого тижня в деяких місцях випало аж до 35 сантиметрів снігу.

Зокрема, 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участю 13 автомобілів. У зв'язку з цим було ускладнено рух транспорту в бік населеного пункту Вишгород.

Зазначимо, в Україні фіксували сотні ДТП за добу, через що діють обмеження для великовагового транспорту, а дорожні та екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що через сніг, ожеледицю та сильний вітер на міжміських трасах і гірських ділянках запровадили тимчасові обмеження руху, зокрема на трасі Київ-Чоп і Вишківському перевалі.