Слизькі траси і затори: де обмежили рух і що відбувається на дорогах в Україні

Зимова негода накрила одразу кілька регіонів України. Снігопад, ожеледиця та сильний вітер суттєво ускладнили рух транспорту, особливо на міжміських трасах і гірських ділянках. У деяких місцях запровадили тимчасові обмеження руху.

Обмеження на трасі Київ-Чоп у Рівненській області

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомили, що підрозділи служби працюють у цілодобовому режимі. Через негоду рятувальники вже допомагають громадянам у різних регіонах. Зокрема у Рівненській області на трасі Київ-Чоп вони визволяли автомобілі, які застрягли у снігових заметах.

Через ускладнення погодних умов тимчасово обмежили рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-06 Київ-Чоп поблизу села Турковичі, на підйомі "Турковецька гора" у напрямку Рівного. Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначає, що на кількох відрізках дороги утворилися затори. Він закликає водіїв тимчасово відмовитися від поїздок з Рівного у бік Дубна.

За даними першого заступника начальника Департамента патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі цією ділянкою можуть рухатися лише легкові автомобілі, маршрутний транспорт та оперативна техніка. На місці працює снігоприбиральна техніка, яка обробляє складні ділянки дороги.

Обмеження руху в Івано-Франківській області

Складна ситуація зберігається і в Карпатах. "Укртрансбезпека" повідомила про заборону руху вантажного транспорту на ділянці автодороги Р-21 Долина - Хуст на Вишківському перевалі між селами Мислівкою і Вишковом Калуського району Івано-Франківської області.



В Івано-Франківській області обмежили рух на Вишківському перевалі біля села Вишків (скриншот: Google Maps)

Причиною стали ожеледиця, сильний снігопад і вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково. У разі ДТП за участі вантажного чи пасажирського транспорту просять інформувати чергового "Укртрансбезпеки".

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області уточнили, що обмеження для вантажівок на Вишківському перевалі діє з 08:00 8 січня. Водночас дорожники продовжують розчищення траси.

Станом на ранок до робіт залучили 69 працівників і 55 одиниць спецтехніки. Роботи тривають безперервно, щоб якнайшвидше забезпечити проїзд транспорту.

Ситуація у Львові та Львівській області

У патрульній поліції Львівської області повідомляють, що негода у місті триває, а дорожні служби й патрульні всю ніч працювали разом із комунальниками, ліквідовуючи наслідки снігопаду та ожеледиці. Роботи продовжуються й надалі, оскільки погодні умови залишаються складними. Поліція працює у посиленому режимі та реагує на звернення громадян.

На тлі негоди у Львові вже фіксують аварійні ситуації. За інформацією Telegram-каналу "Львівич", на перехресті вулиці Князя Романа та площі Галицької автомобіль вилетів на тротуар і врізався у будівлю. Попередньо, водію стало зле, він знепритомнів - йому надають першу допомогу. Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження.

Також водії повідомляють про вкрай слизькі підйоми у місті. Зокрема, складна ситуація біля Високого замку, де під снігом утворився шар льоду, а частина автомобілів змушена розвертатися.

Що відбувається у Тернопільській області

У Тернопільській області через хуртовину та ускладнення погодних умов усі служби працюють у посиленому режимі, зазначають в Тернопільській обласній військовій адміністрації (ОВА). Станом на ранок на автодорогах державного значення задіяли 70 комбінованих дорожніх машин, 39 навантажувачів, 13 автогрейдерів і 356 працівників.

В області прогнозують пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, сніг та місцями хуртовини. Оголошено жовтий рівень небезпечності. Жителів закликають утриматися від далеких поїздок, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а за погіршення погоди - за можливості залишатися вдома.

Ситуація у Чернівецькій області

Складна ситуація і на Буковині. За даними Чернівецької ОВА через інтенсивний снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд автошляхами державного значення. Циклон увійшов на територію області близько 4-ї години ранку, після чого опади різко посилилися.

Наразі на дорогах працюють 53 одиниці спецтехніки та 72 працівники, у першу чергу забезпечують проїзд основними логістичними маршрутами. З 8 січня на базі Агентства відновлення діє Оперативний штаб, який координує ліквідацію наслідків негоди.