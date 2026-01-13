На Тернопольщине ДТП переросло в драку между водителями: пострадал военный

В воскресенье, 11 января, в Кременце Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось дракой между водителями. В результате пострадал военнослужащий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Тернопольщины.
Правоохранители обнаружили в соцсети видео драки в Кременце, которой предшествовало ДТП - в частности, столкнулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл.
В аварии обошлось без пострадавших, однако между водителями возник конфликт, который перерос в драку.
"Водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Пострадавший - 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица", - сообщили полицейские.
Правоохранители установили, что потерпевшего избили жители Кременца. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Напомним, в результате интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах. По состоянию на конец прошлой недели в некоторых местах выпало до 35 сантиметров снега.
В частности, 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей. В связи с этим было затруднено движение транспорта в сторону населенного пункта Вышгород.
Отметим, в Украине фиксировали сотни ДТП за сутки, из-за чего действуют ограничения для тяжеловесного транспорта, а дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за снега, гололеда и сильного ветра на междугородних трассах и горных участках ввели временные ограничения движения, в частности на трассе Киев-Чоп и Вышковском перевале.