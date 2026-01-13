На Тернопольщине ДТП переросло в драку между водителями: пострадал военный

Правоохранители обнаружили в соцсети видео драки в Кременце, которой предшествовало ДТП - в частности, столкнулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл.

В аварии обошлось без пострадавших, однако между водителями возник конфликт, который перерос в драку.

"Водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Пострадавший - 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица", - сообщили полицейские.

Правоохранители установили, что потерпевшего избили жители Кременца. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).