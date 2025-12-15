Термін спливає в грудні. Скільки часу залишилось на оформлення "Зимової підтримки"

"Зимова тисяча": до якого числа можна подати заявку

"По "зимовій тисячі" - на сьогодні подано 16,6 мільйона заявок", - поділився посадовець.

Він зауважив також, що подати заявку на отримання 1000 гривень в межах "Зимової підтримки" від держави можна до 24 грудня поточного року.

"І ми продовжуємо всі виплати", - повідомив міністр.

За його словами, найчастіше ці кошти українці спрямовують на сплату комунальних послуг.

"З 1 грудня реалізована така можливість витрачати кошти на продукти харчування", - нагадав Улютін.

Крайній строк подачі заявок на "зимові" 6500 гривень

В межах програми одноразової "зимової" виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення, яка стартувала в Україні 21 листопада, вже подано 340 тисяч заявок.

"Якщо ми говоримо про допомогу, про 6500, які таргетуються на сім'ї з дітьми - на цю... подано 340 тисяч заявок", - повідомив міністр.

Він додав, що зробити це можна й зараз.

"Ще можна подавати до 17 грудня заявки для того, щоб отримати таку допомогу", - уточнив Улютін.

Він повідомив, що ресурс для цього є.

"Ресурс - запрогнозовано, заплановано. Це - близько 4,4 мільярда гривень для виплати таких допомог", - зауважив міністр.

Насамкінець він зауважив, що наразі урядовці працюють "спільно з Радою Європи над новим соціальним кодексом, куди мають увійти всі такі напрацювання".