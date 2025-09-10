ua en ru
РФ готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців: розкрито важливу деталь

Середа 10 вересня 2025 11:37
РФ готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців: розкрито важливу деталь Фото: РФ готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За інформацією видання, ще на початку липня у Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходили 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. Зазначається, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Відомо, що про "знахідки" було повідомлено партнерів у Польщі та Литві. Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно.

Російські дрони вночі влетіли до Польщі

Нагадаємо, що у ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація. Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду після порушення повітряного простору безпілотниками РФ.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення дронів та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

