Підозрюваному в теракті у Бучі обрали запобіжний захід: що він сказав у суді

21-річний житель Бучі Богдан Тимченко, якого звинувачують у влаштуванні подвійного теракту у своєму місті, залишиться під вартою до 21 травня - без права на заставу. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Погрози дроном і 25 тисяч за вибух

На суді підозрюваний розповів, що познайомився з невідомим у комп'ютерній грі. Згодом той почав погрожувати: сказав, що знає, де перебуває його мати - вона зараз у зоні бойових дій, - і нібито стежить за нею з дрона.

Умова була проста: закласти вибухівку - і мати залишиться живою. За кожне "завдання" обіцяли по 25 тисяч гривень.

Що сталося у Бучі

23 березня близько 05:35 на лінію 112 надійшло повідомлення від місцевої жительки - вибух на одній із вулиць міста. Коли туди прибули рятувальники, пролунав другий вибух. Двоє правоохоронців отримали поранення.

Обидва пристрої Тимченко виготовив самостійно за отриманими інструкціями та оснастив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву. Один заховав під лавкою біля під'їзду, другий - поруч зі сміттєвим контейнером.

Поліція та СБУ затримали підозрюваного вже за дві години після інцидентів.