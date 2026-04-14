Теракт в Броварах: полиция раскрыла детали и показала задержанных (фото)

Правоохранители задержали двух молодых людей после совершения теракта в Броварах Киевской области. Подозреваемые действовали по указанию спецслужб РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отметили в полиции, 13 апреля в 22:08 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве вблизи частного дома. В результате взрывной волны был ранен мужчина.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, медики, взрывотехники полиции Киевщины, а также работники СБУ.

"Полицейские действовали в соответствии с алгоритмом действий по террористическим угрозам: оградили территорию и предупредили жителей о возможности осуществления повторного взрыва", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны двое молодых людей - 23-летний житель Броваров и 17-летний житель Черновицкой области. Оба фигуранта задержаны.

По данным следствия, злоумышленники действовали по указанию российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения. Один из них заложил взрывное устройство, другой установил мобильный телефон для дистанционного наблюдения.

Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, SIM-карты, компоненты взрывчатки и электросеры.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).