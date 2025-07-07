Тепловий і сонячний удар: коли треба викликати "швидку"
Україну накрила спека, стовпчики термометрів підіймаються до +37°C. Організм в таку погоду швидко перегрівається, особливо без доступу до тіні чи води. Це може призвести до теплового або сонячного удару - небезпечних станів, які загрожують здоров’ю й життю.
РБК-Україна розповідає, чим відрізняється тепловий удар від сонячного, як вчасно помітити небезпеку і надати першу допомогу.
Тепловий і сонячний удари: у чому різниця
Обидва стани спричинені нездатністю тіла охолоджуватися за високої температури. Основна різниця полягає в тому, що тепловий удар може виникнути як надворі, так і в будь-якому перегрітому приміщенні і впливає на весь організм, тоді як сонячний удар спричинений прямим впливом сонячних променів на голову та шию і уражає переважно головний мозок.
У людини, який тривалий час перебувала під пекучим сонцем, можуть одночасно спостерігатися ознаки і теплового, і сонячного удару.
Як організм реагує на перегрівання
У нормі тіло намагається охолодитися через потовиділення. Шкіра як головний орган терморегуляції активно виділяє піт, що допомагає знижувати температуру.
Але коли ця система не справляється:
- зростає температура тіла до позначок понад 40°C
- порушується кровообіг
- виникає гіпоксія, тобто клітинам бракує кисню
- уражаються життєво важливі органи, насамперед головний мозок.
Нервова система дуже чутлива до перегрівання, тому одним із перших тривожних сигналів є порушення свідомості.
Як розпізнати сонячний удар
Симптомами сонячного удару є:
- почервоніння шкіри обличчя
- шум у вухах
- пришвидшене дихання і серцебиття
- головний біль
- поява “мушок” перед очима, затуманення зору
- непритомність
Також можуть виникати нудота, блювання та діарея, особливо у дітей.
Як розпізнати тепловий удар
Перші ознаки:
- млявість, втома, дратівливість
- пришвидшене дихання та серцебиття
- значне почервоніння шкіри
- запаморочення
- підвищена пітливість
- сильна спрага
У більш тяжких випадках:
- дезорієнтація
- нудота
- непритомність
- судоми
У разі тяжкої форми теплового удару пітливості немає, шкіра стає сухою і гарячою.
Хто в зоні ризику
Найбільш вразливими є:
- діти до 9 років - у них ще недостатньо розвинена система терморегуляції
- люди похилого віку - через ослаблений метаболізм і порушення судинних реакцій
- особи з деменцією або іншими когнітивними порушеннями - погіршення їхнього стану часто не пов’язують із перегріванням, при цьому втрачається дорогоцінний час
Влітку люди дуже уразливі до теплових та сонячних ударів та їх наслідків (фото: Freepik)
Як допомогти людині з тепловим і сонячним ударом
Насамперед необхідно охолодити організм:
- перенести людину в тінь або прохолодне приміщення
- зняти зайвий одяг
- обливати прохолодною водою або прикласти мокрий рушник
- прикласти пакети з льодом до пахв, шиї та спини
- вентилювати повітря (використовувати віяло, вентилятор або ввімкнути кондиціонер, поступово знижуючи температуру)
- дати пити воду маленькими ковтками
У тяжких випадках:
- якщо людина непритомна або її стан швидко погіршується - викликати бригаду екстреної допомоги
- не залишати постраждалого самого
- дізнатися у свідків, що сталося, щоб передати інформацію медикам
Чим небезпечні тепловий і сонячний удар
Якщо людині своєчасно не надати допомогу, можливий розвиток тяжких ускладнень.
Теплові судоми
Це болючі м’язові спазми, які зазвичай виникають у м’язах рук, ніг або живота внаслідок зневоднення та порушення балансу електролітів в організмі.
Ураження внутрішніх органів
- Нирки можуть втратити здатність нормально функціонувати, що загрожує нирковою недостатністю
- Серце зазнає надмірного навантаження, що може призвести до аритмії або серцевої недостатності
- Головний мозок стає вразливим до перегрівання, через що порушуються когнітивні функції та координація
Гіпертонічний криз
Це небезпечне підвищення артеріального тиску, яке може спричинити інсульт або тяжкі ускладнення з боку серцево-судинної системи.
Коматозний стан
У тяжких випадках після теплового або сонячного удару можливий розвиток коми - стану, за якого людина втрачає свідомість і не реагує на зовнішні подразники.
Смерть
За найгіршого сценарію внаслідок значного ураження внутрішніх органів і за відсутності лікування може настати смерть.
Як уникнути перегрівання
Щоб запобігти сонячному і тепловому удару, лікарі рекомендують:
- не виходити надвір у найспекотніші години доби - з 11:00 до 16:00
- носити легкий одяг з натуральних тканин і головний убір
- пити воду, навіть якщо немає відчуття спраги
- уникати фізичних навантажень у спеку
- не залишати дітей і людей похилого віку у закритих авто.
Вас може зацікавити
- Які три напої категорично не можна пити в спеку, бо вони загрожують здоров'ю
- Експерти назвали найбезпечніший алкоголь у спеку
- Як впливатимуть на здоров'я магнітні бурі у липні
Під час написання матеріалу були використані джерела: сайти WebMD і Mayo Clinic.