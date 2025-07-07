Тепловий і сонячний удар: коли треба викликати "швидку"

Україну накрила спека , стовпчики термометрів підіймаються до +37°C. Організм в таку погоду швидко перегрівається, особливо без доступу до тіні чи води. Це може призвести до теплового або сонячного удару - небезпечних станів, які загрожують здоров’ю й життю.

РБК-Україна розповідає, чим відрізняється тепловий удар від сонячного, як вчасно помітити небезпеку і надати першу допомогу.

Тепловий і сонячний удари: у чому різниця

Обидва стани спричинені нездатністю тіла охолоджуватися за високої температури. Основна різниця полягає в тому, що тепловий удар може виникнути як надворі, так і в будь-якому перегрітому приміщенні і впливає на весь організм, тоді як сонячний удар спричинений прямим впливом сонячних променів на голову та шию і уражає переважно головний мозок.

У людини, який тривалий час перебувала під пекучим сонцем, можуть одночасно спостерігатися ознаки і теплового, і сонячного удару.

Як організм реагує на перегрівання

У нормі тіло намагається охолодитися через потовиділення. Шкіра як головний орган терморегуляції активно виділяє піт, що допомагає знижувати температуру.

Але коли ця система не справляється:

зростає температура тіла до позначок понад 40°C

порушується кровообіг

виникає гіпоксія, тобто клітинам бракує кисню

уражаються життєво важливі органи, насамперед головний мозок.

Нервова система дуже чутлива до перегрівання, тому одним із перших тривожних сигналів є порушення свідомості.

Як розпізнати сонячний удар

Симптомами сонячного удару є:

почервоніння шкіри обличчя

шум у вухах

пришвидшене дихання і серцебиття

головний біль

поява “мушок” перед очима, затуманення зору

непритомність

Також можуть виникати нудота, блювання та діарея, особливо у дітей.

Як розпізнати тепловий удар

Перші ознаки:

млявість, втома, дратівливість

пришвидшене дихання та серцебиття

значне почервоніння шкіри

запаморочення

підвищена пітливість

сильна спрага

У більш тяжких випадках:

дезорієнтація

нудота

непритомність

судоми

У разі тяжкої форми теплового удару пітливості немає, шкіра стає сухою і гарячою.

Хто в зоні ризику

Найбільш вразливими є:

діти до 9 років - у них ще недостатньо розвинена система терморегуляції

люди похилого віку - через ослаблений метаболізм і порушення судинних реакцій

особи з деменцією або іншими когнітивними порушеннями - погіршення їхнього стану часто не пов’язують із перегріванням, при цьому втрачається дорогоцінний час

Влітку люди дуже уразливі до теплових та сонячних ударів та їх наслідків (фото: Freepik)

Як допомогти людині з тепловим і сонячним ударом

Насамперед необхідно охолодити організм:

перенести людину в тінь або прохолодне приміщення

зняти зайвий одяг

обливати прохолодною водою або прикласти мокрий рушник

прикласти пакети з льодом до пахв, шиї та спини

вентилювати повітря (використовувати віяло, вентилятор або ввімкнути кондиціонер, поступово знижуючи температуру)

дати пити воду маленькими ковтками

У тяжких випадках:

якщо людина непритомна або її стан швидко погіршується - викликати бригаду екстреної допомоги

не залишати постраждалого самого

дізнатися у свідків, що сталося, щоб передати інформацію медикам

Чим небезпечні тепловий і сонячний удар

Якщо людині своєчасно не надати допомогу, можливий розвиток тяжких ускладнень.

Теплові судоми

Це болючі м’язові спазми, які зазвичай виникають у м’язах рук, ніг або живота внаслідок зневоднення та порушення балансу електролітів в організмі.

Ураження внутрішніх органів

Нирки можуть втратити здатність нормально функціонувати, що загрожує нирковою недостатністю

Серце зазнає надмірного навантаження, що може призвести до аритмії або серцевої недостатності

Головний мозок стає вразливим до перегрівання, через що порушуються когнітивні функції та координація

Гіпертонічний криз

Це небезпечне підвищення артеріального тиску, яке може спричинити інсульт або тяжкі ускладнення з боку серцево-судинної системи.

Коматозний стан

У тяжких випадках після теплового або сонячного удару можливий розвиток коми - стану, за якого людина втрачає свідомість і не реагує на зовнішні подразники.

Смерть

За найгіршого сценарію внаслідок значного ураження внутрішніх органів і за відсутності лікування може настати смерть.

Як уникнути перегрівання

Щоб запобігти сонячному і тепловому удару, лікарі рекомендують: