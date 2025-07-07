Експерти назвали найбезпечніший алкоголь у спеку

Літо у розпалі, а разом з ним і спокуса освіжитись прохолодним напоєм, нерідко алкогольним. Однак, спека та спиртне - не найкраще поєднання, адже воно може мати небезпечні наслідки для здоров'я.

РБК-Україна розповідає, який же алкоголь є найменш ризикованим у спеку, а від чого краще відмовитись зовсім.

Який алкоголь найбільш безпечно пити в спеку

Одразу наголосимо: вживання алкоголю в спеку несе значні ризики для здоров'я, і поняття "безпечний алкоголь" в цьому контексті є дуже умовним. Насправді найбезпечніший напій у спеку - це звичайна вода.

Будь-який алкоголь є діуретиком, тобто сприяє виведенню рідини з організму, посилюючи дегідратацію, яка і без того є ризиком під час літньої спеки.

Проте, якщо ви все ж вирішили вжити алкоголь, існують певні види напоїв та підходи до їх вживання, які можуть мінімізувати ризики, хоча й не усунуть їх повністю.

Головний принцип - це мінімальна концентрація алкоголю та максимальне розведення.

Винні спрітцери

Це, мабуть, один з найкращих варіантів. Вони складаються з вина (бажано білого або рожевого, оскільки червоне вино має вищу температуру подачі й може здаватися важчим) та великої кількості газованої або мінеральної води.

Співвідношення може бути 1:1 або навіть 1 частина вина на 2-3 частини води. Це значно знижує загальну концентрацію алкоголю і збільшує споживання рідини.

Коктейлі з великою кількістю льоду та безалкогольних добавок

Наприклад, джин-тонік, мохіто, лонг-дрінк на основі горілки або світлого рому з великою кількістю води, лимонного соку, огірка чи м'яти.

Важливо, щоб вміст алкоголю був мінімальним, а освітлюючі інгредієнти (лайм, лимон, м'ята) створювали відчуття свіжості, не маскуючи при цьому спрагу.

Уникайте солодких сиропів та соків з високим вмістом цукру, оскільки цукор також сприяє дегідратації та може викликати відчуття важкості.

Лагер або світлі сорти пива (до 4-5%)

Хоча пиво і складається значною мірою з води, воно все ще є алкогольним напоєм, і його діуретичний ефект нікуди не зникає.

Важливо обирати саме легкі, освіжаючі сорти: світлі лагери (“Пілснер”, “Геллес” тощо), вітбіри, вайцени, фруктове та кисле пиво, а не темні чи міцні елі. Також слід пити його повільно, чергуючи зі склянкою води.

Що категорично не можна пити у спеку

Міцні алкогольні напої (горілка, віскі, коньяк, текіла, ром у чистому вигляді)

Ці напої мають дуже високу концентрацію алкоголю, що різко посилює дегідратацію та створює значне навантаження на серцево-судинну систему. Це може призвести до теплового удару, сильного похмілля, аритмії та інших серйозних проблем.

Солодкі лікери та міцні коктейлі з великою кількістю цукру

Наприклад, "Піна Колада", "Маргарита" (якщо не розведена), солодкі коктейлі з лікерами. Цукор (як ми вже писали вище) посилює дегідратацію і прискорює всмоктування алкоголю, що може призвести до швидкого сп'яніння та погіршення самопочуття.

Червоне вино

Через вищий вміст танінів та, як правило, вищу температуру подачі, червоне вино може здаватися важким і викликати відчуття спраги. Якщо вже обирати вино, то краще сухе біле або рожеве (і не забудьте про воду).

Енергетичні напої з алкоголем

Це особливо небезпечна комбінація в спеку, оскільки кофеїн та інші стимулятори маскують ознаки втоми та дегідратації, змушуючи організм працювати на межі можливостей.

Важливі правила вживання алкоголю в спеку

Пийте багато води! Це найголовніше правило. На кожну порцію алкоголю випивайте щонайменше склянку води. Вода повинна бути прохолодною, але не крижаною.

Не пийте алкоголь на порожній шлунок. Їжа уповільнює всмоктування алкоголю та допомагає організму краще справлятися з ним. Обирайте легкі закуски, фрукти.

Уникайте прямих сонячних променів. Алкоголь розширює судини, що підвищує ризик перегріву та сонячного удару. Перебувайте в тіні або у прохолодних приміщеннях.

Знайте свою міру! Навіть "безпечний" алкоголь у великих кількостях стає небезпечним. У спеку метаболізм алкоголю може змінюватися, і ви можете сп'яніти швидше, ніж зазвичай.

Не плануйте фізичних навантажень після вживання алкоголю в спеку.

Після вживання алкоголю не варто одразу занурюватися у холодну воду, це може викликати спазм судин.

При перших ознаках погіршення самопочуття (головний біль, запаморочення, нудота) негайно припиніть вживання алкоголю та пийте воду.

Пам'ятайте, що будь-який алкоголь є навантаженням на організм, а особливо - у спеку. Найкращим рішенням для підтримки гідратації та гарного самопочуття є споживання великої кількості води, холодного чаю без цукру, натуральних лимонадів або компотів.

Якщо ж ви вирішили випити, робіть це відповідально, обираючи найлегші варіанти та дотримуючись усіх запобіжних заходів.