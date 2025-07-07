Ці три напої категорично не можна пити в спеку: вони загрожують здоров'ю

Не всі напої однаково корисні в спекотну погоду. Деякі з них можуть не тільки не допомогти, а й значно зашкодити здоров'ю, викликаючи зневоднення, порушення роботи серця та навіть загострення хронічних захворювань.

Від яких трьох напоїв варто відмовитися у спекотну погоду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Солодкі газовані напої та пакетовані соки

На першому місці серед заборонених напоїв у спеку стоять солодкі газовані напої та більшість пакетованих соків. Хоча вони здаються прохолодними та приємними на смак, їхній склад робить їх справжніми ворогами для організму в умовах високих температур.

Високий вміст цукру

Основна причина їхньої шкідливості. Велика кількість цукру в цих напоях провокує різкий стрибок рівня глюкози в крові. Організм, намагаючись впоратися з цим, виділяє інсулін, а також активно виводить рідину, що призводить до посилення зневоднення, а не його усунення. Замість того, щоб втамувати спрагу, ви відчуєте її ще сильніше.

Штучні добавки та барвники

Ці компоненти створюють додаткове навантаження на печінку та нирки, які й без того працюють в посиленому режимі під час спеки.

"Порожні" калорії

Солодкі напої містять величезну кількість калорій без жодної поживної цінності, сприяючи набору ваги та розвитку метаболічних порушень.

Газ

Вуглекислий газ, що міститься в газованих напоях, може викликати здуття живота та дискомфорт, що неприємно у спеку.

Замість того, щоб обирати яскраву пляшку "солодкої води", краще надайте перевагу чистій воді, несолодким чаям або домашнім компотам без цукру.

Алкогольні напої

Алкоголь у спеку - це надзвичайно небезпечна комбінація, яка може мати дуже серйозні наслідки для здоров'я. Незважаючи на поширену думку, що холодне пиво чи коктейль можуть освіжити, насправді вони діють прямо протилежно.

Дегідратація

Алкоголь є потужним діуретиком, тобто він сприяє активному виведенню рідини з організму. У спеку, коли організм і так втрачає багато вологи через потовиділення, вживання алкоголю лише посилює зневоднення, що може призвести до теплового удару, запаморочення, головного болю та загального погіршення самопочуття.

Навантаження на серцево-судинну систему

Алкоголь розширює судини, змушуючи серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров. У спеку, коли серцево-судинна система вже піддається стресу, це може призвести до аритмій, підвищення тиску, а для людей з серцевими захворюваннями – до інфарктів та інсультів.

Зниження здатності до терморегуляції

Алкоголь порушує природні механізми охолодження організму, роблячи його більш вразливим до перегріву.

Прихований цукор

Багато алкогольних напоїв, особливо коктейлі та солодкі вина, містять значну кількість цукру, що додатково посилює ефект зневоднення та додає зайвих калорій.

Уникайте алкоголю у спеку взагалі, або обмежте його споживання до мінімуму, обов'язково компенсуючи кожну порцію алкоголю великою кількістю чистої води.

Гарячі напої (кава, чорний чай)

Може здатися дивним, адже багато хто звик починати день з чашки гарячої кави або чаю. Однак у спеку ці напої також можуть завдати шкоди.

Посилення потовиділення

Гарячі напої підвищують температуру тіла, провокуючи ще активніше потовиділення. Хоча піт – це природний механізм охолодження, надмірне потовиділення без достатнього поповнення рідини призводить до швидкого зневоднення.

Сечогінний ефект

Кофеїн, що міститься в каві та чорному чаї, має помірний сечогінний ефект. Це означає, що вони сприяють виведенню рідини з організму, що у спеку небажано.

Не завжди втамовують спрагу

Хоча гарячий чай може бути традиційним засобом охолодження в деяких культурах (адже він викликає потовиділення і подальше випаровування поту охолоджує шкіру), для більшості людей у західних реаліях це не найкращий вибір для підтримки водного балансу. Він не забезпечує достатньої гідратації і може викликати дискомфорт.

Якщо ви не можете обійтися без кави, обирайте її охолодженою (айс-кава) і обов'язково компенсуйте її споживання чистою водою. Краще ж у спеку перейти на холодні трав'яні чаї без цукру або ж просто на чисту воду.

Що ж пити у спеку?

Найкращим напоєм у спеку залишається чиста питна вода. Вона не містить калорій, цукру та добавок, ефективно втамовує спрагу та допомагає підтримувати водний баланс. Також чудово підійдуть: