Тепловой и солнечный удар: когда надо вызывать "скорую"

Украину накрыла жара , столбики термометров поднимаются до +37°C. Организм в такую погоду быстро перегревается, особенно без доступа к тени или воде. Это может привести к тепловому или солнечному удару - опасным состояниям, которые угрожают здоровью и жизни.

РБК-Украина рассказывает, чем отличается тепловой удар от солнечного, как вовремя заметить опасность и оказать первую помощь.

Тепловой и солнечный удары: в чем разница

Оба состояния вызваны неспособностью тела охлаждаться при высокой температуре. Основная разница заключается в том, что тепловой удар может возникнуть как на улице, так и в любом перегретом помещении и влияет на весь организм, тогда как солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову и шею и поражает преимущественно головной мозг.

У человека, который длительное время находился под палящим солнцем, могут одновременно наблюдаться признаки и теплового, и солнечного удара.

Как организм реагирует на перегрев

В норме тело пытается охладиться через потоотделение. Кожа как главный орган терморегуляции активно выделяет пот, что помогает снижать температуру.

Но когда эта система не справляется:

возрастает температура тела до отметок более 40°C

нарушается кровообращение

возникает гипоксия, то есть клеткам не хватает кислорода

поражаются жизненно важные органы, прежде всего головной мозг.

Нервная система очень чувствительна к перегреванию, поэтому одним из первых тревожных сигналов является нарушение сознания.

Как распознать солнечный удар

Симптомами солнечного удара являются:

покраснение кожи лица

шум в ушах

учащенное дыхание и сердцебиение

головная боль

появление "мушек" перед глазами, затуманивание зрения

обморок

Также могут возникать тошнота, рвота и диарея, особенно у детей.

Как распознать тепловой удар

Первые признаки:

вялость, усталость, раздражительность

учащенное дыхание и сердцебиение

значительное покраснение кожи

головокружение

повышенная потливость

сильная жажда

В более тяжелых случаях:

дезориентация

тошнота

обморок

судороги

В случае тяжелой формы теплового удара потливости нет, кожа становится сухой и горячей.

Кто в зоне риска

Наиболее уязвимыми являются:

дети до 9 лет - у них еще недостаточно развита система терморегуляции

пожилые люди - из-за ослабленного метаболизма и нарушения сосудистых реакций

лица с деменцией или другими когнитивными нарушениями - ухудшение их состояния часто не связывают с перегреванием, при этом теряется драгоценное время

Летом люди очень уязвимы к тепловым и солнечным ударам и их последствиям (фото: Freepik)

Как помочь человеку с тепловым и солнечным ударом

Прежде всего необходимо охладить организм:

перенести человека в тень или прохладное помещение

снять лишнюю одежду

обливать прохладной водой или приложить мокрое полотенце

приложить пакеты со льдом к подмышкам, шее и спине

вентилировать воздух (использовать веер, вентилятор или включить кондиционер, постепенно снижая температуру)

дать пить воду маленькими глотками

В тяжелых случаях:

если человек без сознания или его состояние быстро ухудшается - вызвать бригаду экстренной помощи

не оставлять пострадавшего одного

узнать у свидетелей, что произошло, чтобы передать информацию медикам

Чем опасны тепловой и солнечный удар

Если человеку своевременно не оказать помощь, возможно развитие тяжелых осложнений.

Тепловые судороги

Это болезненные мышечные спазмы, которые обычно возникают в мышцах рук, ног или живота вследствие обезвоживания и нарушения баланса электролитов в организме.

Поражение внутренних органов

Почки могут потерять способность нормально функционировать, что грозит почечной недостаточностью

Сердце испытывает чрезмерную нагрузку, что может привести к аритмии или сердечной недостаточности

Головной мозг становится уязвимым к перегреванию, из-за чего нарушаются когнитивные функции и координация

Гипертонический криз

Это опасное повышение артериального давления, которое может вызвать инсульт или тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Коматозное состояние

В тяжелых случаях после теплового или солнечного удара возможно развитие комы - состояния, при котором человек теряет сознание и не реагирует на внешние раздражители.

Смерть

При худшем сценарии вследствие значительного поражения внутренних органов и при отсутствии лечения может наступить смерть.

Как избежать перегревания

Чтобы предотвратить солнечный и тепловой удар, врачи рекомендуют: