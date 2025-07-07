Тепловой и солнечный удар: когда надо вызывать "скорую"
Украину накрыла жара, столбики термометров поднимаются до +37°C. Организм в такую погоду быстро перегревается, особенно без доступа к тени или воде. Это может привести к тепловому или солнечному удару - опасным состояниям, которые угрожают здоровью и жизни.
РБК-Украина рассказывает, чем отличается тепловой удар от солнечного, как вовремя заметить опасность и оказать первую помощь.
Тепловой и солнечный удары: в чем разница
Оба состояния вызваны неспособностью тела охлаждаться при высокой температуре. Основная разница заключается в том, что тепловой удар может возникнуть как на улице, так и в любом перегретом помещении и влияет на весь организм, тогда как солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову и шею и поражает преимущественно головной мозг.
У человека, который длительное время находился под палящим солнцем, могут одновременно наблюдаться признаки и теплового, и солнечного удара.
Как организм реагирует на перегрев
В норме тело пытается охладиться через потоотделение. Кожа как главный орган терморегуляции активно выделяет пот, что помогает снижать температуру.
Но когда эта система не справляется:
- возрастает температура тела до отметок более 40°C
- нарушается кровообращение
- возникает гипоксия, то есть клеткам не хватает кислорода
- поражаются жизненно важные органы, прежде всего головной мозг.
Нервная система очень чувствительна к перегреванию, поэтому одним из первых тревожных сигналов является нарушение сознания.
Как распознать солнечный удар
Симптомами солнечного удара являются:
- покраснение кожи лица
- шум в ушах
- учащенное дыхание и сердцебиение
- головная боль
- появление "мушек" перед глазами, затуманивание зрения
- обморок
Также могут возникать тошнота, рвота и диарея, особенно у детей.
Как распознать тепловой удар
Первые признаки:
- вялость, усталость, раздражительность
- учащенное дыхание и сердцебиение
- значительное покраснение кожи
- головокружение
- повышенная потливость
- сильная жажда
В более тяжелых случаях:
- дезориентация
- тошнота
- обморок
- судороги
В случае тяжелой формы теплового удара потливости нет, кожа становится сухой и горячей.
Кто в зоне риска
Наиболее уязвимыми являются:
- дети до 9 лет - у них еще недостаточно развита система терморегуляции
- пожилые люди - из-за ослабленного метаболизма и нарушения сосудистых реакций
- лица с деменцией или другими когнитивными нарушениями - ухудшение их состояния часто не связывают с перегреванием, при этом теряется драгоценное время
Летом люди очень уязвимы к тепловым и солнечным ударам и их последствиям (фото: Freepik)
Как помочь человеку с тепловым и солнечным ударом
Прежде всего необходимо охладить организм:
- перенести человека в тень или прохладное помещение
- снять лишнюю одежду
- обливать прохладной водой или приложить мокрое полотенце
- приложить пакеты со льдом к подмышкам, шее и спине
- вентилировать воздух (использовать веер, вентилятор или включить кондиционер, постепенно снижая температуру)
- дать пить воду маленькими глотками
В тяжелых случаях:
- если человек без сознания или его состояние быстро ухудшается - вызвать бригаду экстренной помощи
- не оставлять пострадавшего одного
- узнать у свидетелей, что произошло, чтобы передать информацию медикам
Чем опасны тепловой и солнечный удар
Если человеку своевременно не оказать помощь, возможно развитие тяжелых осложнений.
Тепловые судороги
Это болезненные мышечные спазмы, которые обычно возникают в мышцах рук, ног или живота вследствие обезвоживания и нарушения баланса электролитов в организме.
Поражение внутренних органов
- Почки могут потерять способность нормально функционировать, что грозит почечной недостаточностью
- Сердце испытывает чрезмерную нагрузку, что может привести к аритмии или сердечной недостаточности
- Головной мозг становится уязвимым к перегреванию, из-за чего нарушаются когнитивные функции и координация
Гипертонический криз
Это опасное повышение артериального давления, которое может вызвать инсульт или тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Коматозное состояние
В тяжелых случаях после теплового или солнечного удара возможно развитие комы - состояния, при котором человек теряет сознание и не реагирует на внешние раздражители.
Смерть
При худшем сценарии вследствие значительного поражения внутренних органов и при отсутствии лечения может наступить смерть.
Как избежать перегревания
Чтобы предотвратить солнечный и тепловой удар, врачи рекомендуют:
- не выходить на улицу в самые жаркие часы суток - с 11:00 до 16:00
- носить легкую одежду из натуральных тканей и головной убор
- пить воду, даже если нет ощущения жажды
- избегать физических нагрузок в жару
- не оставлять детей и пожилых людей в закрытых авто.
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При написании материала были использованы источники: сайты WebMD и Mayo Clinic.