Спека до +37 та грози: якою буде погода в Україні наступного тижня
В Україну повертається справжня літня спека - стовпчики термометрів покажуть до +37 градусів. Водночас синоптики прогнозують грози та зливи в частині регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 7 липня, по всій Україні мінлива хмарність, проте дощів не очікується.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +26 +30 градусів, вночі +12 +16 градусів;
- на сході: вдень +25 +31 градус, вночі +14 +19;
- у центрі: вдень +28 +30, вночі +13 +18 градусів;
- на півдні: вдень +30 +32 градуси, вночі +17 +19;
- на заході: вдень +27 +32, вночі +13 +15 градусів.
Вже наступного дня у вівторок, 8 липня, західні області України накриють дощі з грозами. На півночі також очікуються опади.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +30 +34 градуси, вночі +20 +22 градуси;
- на сході: вдень +32 +35 градусів, вночі +19 +22;
- у центрі: вдень +33 +36, вночі +20 +23 градуси;
- на півдні: вдень +33 +37 градусів, вночі +20 +22;
- на заході: вдень +26 +31, вночі +17 +20 градусів.
У середу, 9 липня, дощі з грозами знову прогнозуються на заході України. На решті території країни - сухо та сонячно.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +27 +35 градусів, вночі +17 +23 градуси;
- на сході: вдень +33 +37 градусів, вночі +20 +23;
- у центрі: вдень +32 +36, вночі +20 +23 градуси;
- на півдні: вдень +33 +37 градусів, вночі +20 +22;
- на заході: вдень +21 +25, вночі +16 +19 градусів.
У четвер, 10 липня, дощі накриють більшу частину України - опади очікуються на заході та півночі, частково у південних і центральних областях.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +24 +31 градус, вночі +14 +20 градусів;
- на сході: вдень +33 +37 градусів, вночі +20 +24;
- у центрі: вдень +30 +34, вночі +17 +20 градусів;
- на півдні: вдень +26 +37 градусів, вночі +19 +21;
- на заході: вдень +19 +22, вночі +13 +16 градусів.
Під кінець тижня у п'ятницю, 11 липня, дощів варто очікувати у західних та східних областях.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +24 +28 градусів, вночі +14 +20 градусів;
- на сході: вдень +32 +37 градусів, вночі +20 +25;
- у центрі: вдень +25 +29, вночі +15 +19 градусів;
- на півдні: вдень +25 +34 градуси, вночі +16 +23;
- на заході: вдень +19 +22, вночі +13 +16 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови у червні та як вплинуло на врожай.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.