Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тепло не для всіх? Синоптик сказала, де чекати дощів в останній день жовтня

У деяких областях України завтра ймовірні дощі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Завтра - в останній день жовтня - погода в Україні буде здебільшого теплою. Проте подекуди ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра можуть бути дощі

Згідно з інформацією експерта, завтра (у п'ятницю, 31 жовтня), дощі найбільш ймовірні:

  • на півночі України;
  • на північному сході країни.

"На решті території - без опадів", - наголосила Діденко.

Водночас вітер в Україні очікується західний, рвучкий. Місцями - зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.

Прогноз ситуації з вітром (карта: facebook.com/tala.didenko)

В яких областях трохи похолоднішає

Синоптик розповіла, що в цілому "жовтень завершується красивою погодою".

"Не без дощів, але з оцим прекрасним жовтим сонцем на жовтих листочках", - додала вона.

Виходячи з її прогнозу, тепла погода втримається у південній частині України, де стовпчики термометрів можуть піднятись до +15+19 градусів за Цельсієм.

При цьому "трохи похолоднішає" у північних областях, де температура повітря вдень очікується близько +9+13 градусів.

На решті території України - орієнтовно від 11 до 15 градусів тепла.

У Києві впродовж 31 жовтня місцями:

  • невеликий дощ;
  • рвучкий західний вітер;
  • максимальна температура повітря +10+11 градусів за Цельсієм.

"Тобто, нижче трохи, аніж сьогодні", - зауважила Діденко.

В цілому ж, за її словами, "найближчим часом в Україні переважатиме помірно тепла погода".

"Без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень - в межах +10+14 градусів. На півдні - на пару градусів вище", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

