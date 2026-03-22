Тепло та сонячна погода повертаються: прогноз в Україні на тиждень (карти)

18:30 22.03.2026 Нд
2 хв
У які дні буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Тепло та сонячна погода повертаються: прогноз в Україні на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україну повертається весняне тепло, наступного тижня температура повітря відповідатиме березневим та квітневим нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

У понеділок, 23 березня, в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході країни північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у східних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +10 до +14 градусів.

У вівторок, 24 березня, теж очікується мінлива хмарність. Невеликі опади можливі на сході та півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +9 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +15 градусів.

У середу, 25 березня, погода в Україні буде сонячною, лише на сході та півдні - хмарно, можливі невеликі опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у східних областях - від +10 до +15 градусів;
  • у центральних областях - від +12 до +15 градусів;
  • у південних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +15 градусів.

У четвер, 26 березня, майже по всій території очікується сонячна погода. Однак на заході та на Одещині можливий невеликй дощ.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +12 до +15 градусів;
  • у східних областях - від +13 до +18 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +16 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +15 градусів.

П'ятниця, 27 березня, буде теплою та сонячною. Невеликі дощі прогнозуються на сході та заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +12 до +15 градусів;
  • у східних областях - від +15 до +18 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +18 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +19 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

