ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тепло и солнечная погода возвращаются: прогноз в Украине на неделю (карты)

18:30 22.03.2026 Вс
2 мин
В какие дни будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Тепло и солнечная погода возвращаются: прогноз в Украине на неделю (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украину возвращается весеннее тепло, на следующей неделе температура воздуха будет соответствовать мартовским и апрельским нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

В понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +10 до +14 градусов.

Во вторник, 24 марта, тоже ожидается переменная облачность. Небольшие осадки возможны на востоке и юге.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в восточных областях - от +9 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +15 градусов.

В среду, 25 марта, погода в Украине будет солнечной, лишь на востоке и юге - облачно, возможны небольшие осадки.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +15 градусов;
  • в центральных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +15 градусов.

В четверг, 26 марта, почти по всей территории ожидается солнечная погода. Однако на западе и в Одесской области возможен небольшой дождь.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +13 до +18 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +18 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +15 градусов.

Пятница, 27 марта, будет теплой и солнечной. Небольшие дожди прогнозируются на востоке и западе.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +15 до +18 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +18 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +19 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +15 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

