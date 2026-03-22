Тепло и солнечная погода возвращаются: прогноз в Украине на неделю (карты)

В Украину возвращается весеннее тепло, на следующей неделе температура воздуха будет соответствовать мартовским и апрельским нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр .

В понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +8 до +12 градусов;

в восточных областях - от +10 до +13 градусов;

в центральных областях - от +10 до +13 градусов;

в южных областях - от +10 до +12 градусов;

в западных областях - от +10 до +14 градусов.

Во вторник, 24 марта, тоже ожидается переменная облачность. Небольшие осадки возможны на востоке и юге.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +12 до +14 градусов;

в восточных областях - от +9 до +13 градусов;

в центральных областях - от +12 до +14 градусов;

в южных областях - от +9 до +14 градусов;

в западных областях - от +13 до +15 градусов.

В среду, 25 марта, погода в Украине будет солнечной, лишь на востоке и юге - облачно, возможны небольшие осадки.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +12 до +14 градусов;

в восточных областях - от +10 до +15 градусов;

в центральных областях - от +12 до +15 градусов;

в южных областях - от +12 до +14 градусов;

в западных областях - от +13 до +15 градусов.

В четверг, 26 марта, почти по всей территории ожидается солнечная погода. Однако на западе и в Одесской области возможен небольшой дождь.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +12 до +15 градусов;

в восточных областях - от +13 до +18 градусов;

в центральных областях - от +13 до +16 градусов;

в южных областях - от +10 до +18 градусов;

в западных областях - от +11 до +15 градусов.

Пятница, 27 марта, будет теплой и солнечной. Небольшие дожди прогнозируются на востоке и западе.

Столбики термометров днем покажут: