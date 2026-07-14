Тепло, але води в річках може стати більше: де в Україні чекати грози 15 липня (карта)

Головне: Потепління : прохолода минулих днів відступає - вночі по Україні +14...+19°С, у денні години +23...+28°С.

: прохолода минулих днів відступає - вночі по Україні +14...+19°С, у денні години +23...+28°С. Небезпека з неба : попри загальну стабілізацію погоди, на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході оголошено І рівень небезпечності через грози.

: попри загальну стабілізацію погоди, на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході оголошено І рівень небезпечності через грози. Підйом рівня води : внаслідок опадів на річках басейнів Пруту, Сірету, Сяну та Дністра очікується зростання рівнів води від 0,1 до 1,0 метра.

: внаслідок опадів на річках басейнів Пруту, Сірету, Сяну та Дністра очікується зростання рівнів води від 0,1 до 1,0 метра. Туман : вночі та вранці місцями можливі тумани у Карпатському регіоні та на сході країни.

: вночі та вранці місцями можливі тумани у Карпатському регіоні та на сході країни. Київ та область: у столичному регіоні очікується погода з мінливою хмарністю, але без опадів, вдень - до +28°С.

Особливості погоди в Україні 15 липня

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 15 липня:

тиск в Україні дещо зростатиме;

погода набуватиме стабільності;

місцями ще ймовірні короткочасні дощі та грози.

"Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло", - розповіли синоптики.

Де чекати туман і що з температурою

В цілому в середу по Україні очікується мінлива хмарність.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

у Карпатському регіоні;

на сході країни.

Температура повітря:

вночі +14...+19°С;

вдень +23...+28°С.

Прогноз погоди по Україні на 15 липня (інфографіка: РБК-Україна)

В яких областях ймовірні небезпечні грози

Небезпечні метеорологічні явища - грози - ймовірні, згідно з попередженням УкрГМЦ, вдень 15 липня:

на Прикарпатті;

на Закарпатті;

на південному сході країни.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках може підвищитись рівень води

У зв'язку з прогнозованими значними опадами, УкрГМЦ опублікував також попередження про зміну гідрологічної ситуації:

ввечері 14 липня;

впродовж доби 15 липня.

Так, підвищення рівнів води (без негативних наслідків) очікується:

на 0,3 - 1,0 м - на рiчках суббасейнiв Пруту та Сiрету;

на 0,2 - 0,8 м - на окремих рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано- Франкiвська областi);

на 0,1 - 0,5 м - на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька та Вiнницька областi).

Фахівці повідомили також, що при інтенсивних дощах можливе:

формування значного місцевого та схилового стоку;

стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках.

Крім того, 15 липня - у зв'язку з добiганням паводкової хвилі - на ділянці річки Прут "Чернівці - держкордон" очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м (без негативних наслідків).

Попередження про зміну гідрологічної ситуації 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що прогнозують по Києву та області

По території Києва та Київської області погоду прогнозують також з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

у Києві +17...+19°С;

по області +14...+19°С.

Температура повітря в середу вдень: