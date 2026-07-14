Тепло, але води в річках може стати більше: де в Україні чекати грози 15 липня (карта)

Погода в Україні 15 липня почне стабілізуватися. Температура місцями підвищиться, дощів стане менше, але в окремих областях небезпечних гроз і підйому рівня води в річках - не уникнути.
Докладніше про прогноз погоди на завтра та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 15 липня:
"Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло", - розповіли синоптики.
В цілому в середу по Україні очікується мінлива хмарність.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі та вранці місцями може бути туман:
Температура повітря:
Небезпечні метеорологічні явища - грози - ймовірні, згідно з попередженням УкрГМЦ, вдень 15 липня:
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
У зв'язку з прогнозованими значними опадами, УкрГМЦ опублікував також попередження про зміну гідрологічної ситуації:
Так, підвищення рівнів води (без негативних наслідків) очікується:
Фахівці повідомили також, що при інтенсивних дощах можливе:
Крім того, 15 липня - у зв'язку з добiганням паводкової хвилі - на ділянці річки Прут "Чернівці - держкордон" очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м (без негативних наслідків).
По території Києва та Київської області погоду прогнозують також з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
Температура повітря в середу вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як Львів накрила потужна злива з грозою (вода залила вулиці, транспорт і під'їзди будинків, у міську телевежу влучила блискавка, місцями спостерігались перебої зі світлом).
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні в цілому.
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