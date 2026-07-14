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Тепло, але води в річках може стати більше: де в Україні чекати грози 15 липня (карта)

17:22 14.07.2026 Вт
3 хв
В яких областях синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки?
aimg Ірина Костенко
Дощів в Україні стає менше, але місцями ймовірні грози (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 15 липня почне стабілізуватися. Температура місцями підвищиться, дощів стане менше, але в окремих областях небезпечних гроз і підйому рівня води в річках - не уникнути.

Докладніше про прогноз погоди на завтра та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Потепління: прохолода минулих днів відступає - вночі по Україні +14...+19°С, у денні години +23...+28°С.
  • Небезпека з неба: попри загальну стабілізацію погоди, на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході оголошено І рівень небезпечності через грози.
  • Підйом рівня води: внаслідок опадів на річках басейнів Пруту, Сірету, Сяну та Дністра очікується зростання рівнів води від 0,1 до 1,0 метра.
  • Туман: вночі та вранці місцями можливі тумани у Карпатському регіоні та на сході країни.
  • Київ та область: у столичному регіоні очікується погода з мінливою хмарністю, але без опадів, вдень - до +28°С.

Особливості погоди в Україні 15 липня

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 15 липня:

  • тиск в Україні дещо зростатиме;
  • погода набуватиме стабільності;
  • місцями ще ймовірні короткочасні дощі та грози.

"Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло", - розповіли синоптики.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Де чекати туман і що з температурою

В цілому в середу по Україні очікується мінлива хмарність.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

  • у Карпатському регіоні;
  • на сході країни.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19°С;
  • вдень +23...+28°С.

Прогноз погоди по Україні на 15 липня (інфографіка: РБК-Україна)

В яких областях ймовірні небезпечні грози

Небезпечні метеорологічні явища - грози - ймовірні, згідно з попередженням УкрГМЦ, вдень 15 липня:

  • на Прикарпатті;
  • на Закарпатті;
  • на південному сході країни.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках може підвищитись рівень води

У зв'язку з прогнозованими значними опадами, УкрГМЦ опублікував також попередження про зміну гідрологічної ситуації:

  • ввечері 14 липня;
  • впродовж доби 15 липня.

Так, підвищення рівнів води (без негативних наслідків) очікується:

  • на 0,3 - 1,0 м - на рiчках суббасейнiв Пруту та Сiрету;
  • на 0,2 - 0,8 м - на окремих рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано- Франкiвська областi);
  • на 0,1 - 0,5 м - на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька та Вiнницька областi).

Фахівці повідомили також, що при інтенсивних дощах можливе:

  • формування значного місцевого та схилового стоку;
  • стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках.

Крім того, 15 липня - у зв'язку з добiганням паводкової хвилі - на ділянці річки Прут "Чернівці - держкордон" очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м (без негативних наслідків).

Попередження про зміну гідрологічної ситуації 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що прогнозують по Києву та області

По території Києва та Київської області погоду прогнозують також з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

  • у Києві +17...+19°С;
  • по області +14...+19°С.

Температура повітря в середу вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +23...+28°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як Львів накрила потужна злива з грозою (вода залила вулиці, транспорт і під'їзди будинків, у міську телевежу влучила блискавка, місцями спостерігались перебої зі світлом).

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні в цілому.

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