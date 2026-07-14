Вулиці й будинки "пливуть", а світло "скаче": Львів накрила потужна злива з грозою (відео)

Зранку 14 липня Львів накрила небезпечна негода. Потужна злива затопила вулиці, транспорт і під'їзди будинків, у міську телевежу влучила блискавка, місцями - перебої з електроенергією.

Докладніше про попередження синоптиків та наслідки негоди в місті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Попередження синоптиків

Про значний дощ (до 9 години ранку 14 липня) та грози по території Львівської області та по місту Львову синоптики попереджали людей заздалегідь.

Зранку вівторка, 14 липня, спеціалісти Львівського регіонального центру з гідрометеорології ще раз попередили українців і гостей регіону про небезпечні метеорологічні явища як по території Львівської області, так і по місту Львову.

Йдеться про те, що до кінця поточної доби там ймовірні:

гроза;

град (місцями);

шквали 15-20 м/с;

значний дощ (зливового характеру).

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Наслідки негоди у Львові

Про наслідки негоди у Львові зранку 14 липня повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві пабліки.

Люди розповідають, що місто від самого ранку накрила гроза із сильною зливою.

Деякі вулиці стали більше схожі на річки.

Підтоплена не лише проїжджа частина, але і входи до житлових будинків, під'їзди.

Зливова каналізація місцями не здатна впоратись із потоком води, тож з люків на дорогах "б'ють фонтани".

Крім того, блискавка влучила у Львівську телевежу.

У різних районах Львова фіксують перепади напруги та перебої з електроенергією.

Вода потрапила навіть у салон деяких львівських маршруток.

В цілому в місті "попливла" чимала кількість вулиць та об'єктів, розташованих на них.