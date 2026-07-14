Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)

Главное: Потепление : прохлада прошлых дней отступает - ночью по Украине +14...+19°С, в дневные часы +23...+28°С.

: прохлада прошлых дней отступает - ночью по Украине +14...+19°С, в дневные часы +23...+28°С. Опасность с неба : несмотря на общую стабилизацию погоды, на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке объявлен I уровень опасности из-за гроз.

: несмотря на общую стабилизацию погоды, на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке объявлен I уровень опасности из-за гроз. Подъем уровня воды : вследствие осадков на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра ожидается рост уровней воды от 0,1 до 1,0 метра.

: вследствие осадков на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра ожидается рост уровней воды от 0,1 до 1,0 метра. Туман : ночью и утром местами возможны туманы в Карпатском регионе и на востоке страны.

: ночью и утром местами возможны туманы в Карпатском регионе и на востоке страны. Киев и область: в столичном регионе ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков, днем - до +28°С.

Особенности погоды в Украине 15 июля

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 15 июля:

давление в Украине будет расти;

погода будет приобретать стабильность;

местами еще возможны кратковременные дожди и грозы.

"Хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако предыдущая прохлада будет меняться на настоящее летнее комфортное тепло", - рассказали синоптики.

Где ждать туман и что с температурой

В целом в среду по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью и утром местами может быть туман:

в Карпатском регионе;

на востоке страны.

Температура воздуха:

ночью +14...+19°С;

днем +23...+28°С.

Прогноз погоды по Украине на 15 июля (инфографика: РБК-Украина)

В каких областях возможны опасные грозы

Опасные метеорологические явления - грозы - вероятны, согласно предупреждению УкрГМЦ, днем 15 июля:

на Прикарпатье;

на Закарпатье;

на юго-востоке страны.

"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

Опасные метеорологические явления по Украине 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках может повыситься уровень воды

В связи с прогнозируемыми значительными осадками, УкрГМЦ опубликовал также предупреждение об изменении гидрологической ситуации:

вечером 14 июля;

в течение суток 15 июля.

Так, повышение уровней воды (без негативных последствий) ожидается:

на 0,3 - 1,0 м - на реках суббассейнов Прута и Сирета;

на 0,2 - 0,8 м - на отдельных реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области);

на 0,1 - 0,5 м - на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области).

Специалисты сообщили также, что при интенсивных дождях возможно:

формирование значительного местного и склонового стока;

стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

Кроме того, 15 июля - в связи с достижением паводковой волны - на участке реки Прут "Черновцы - госграница" ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м (без негативных последствий).

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода прогнозируется также с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +17...+19°С;

по области +14...+19°С.

Температура воздуха в среду днем: