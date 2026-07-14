Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)

Погода в Украине 15 июля начнет стабилизироваться. Температура местами повысится, дождей станет меньше, но в отдельных областях опасных гроз и подъема уровня воды в реках - не избежать.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра и предупреждениях синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 15 июля:
"Хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако предыдущая прохлада будет меняться на настоящее летнее комфортное тепло", - рассказали синоптики.
В целом в среду по Украине ожидается переменная облачность.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Ночью и утром местами может быть туман:
Температура воздуха:
Опасные метеорологические явления - грозы - вероятны, согласно предупреждению УкрГМЦ, днем 15 июля:
"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
В связи с прогнозируемыми значительными осадками, УкрГМЦ опубликовал также предупреждение об изменении гидрологической ситуации:
Так, повышение уровней воды (без негативных последствий) ожидается:
Специалисты сообщили также, что при интенсивных дождях возможно:
Кроме того, 15 июля - в связи с достижением паводковой волны - на участке реки Прут "Черновцы - госграница" ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м (без негативных последствий).
По территории Киева и Киевской области погода прогнозируется также с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха в среду днем:
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Львов накрыл мощный ливень с грозой (вода залила улицы, транспорт и подъезды домов, в городскую телебашню попала молния, местами наблюдались перебои со светом).
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине в целом.
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