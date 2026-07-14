Тепло, але води в річках може стати більше: де в Україні чекати грози 15 липня (карта)
Погода в Україні 15 липня почне стабілізуватися. Температура місцями підвищиться, дощів стане менше, але в окремих областях небезпечних гроз і підйому рівня води в річках - не уникнути.
Докладніше про прогноз погоди на завтра та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Потепління: прохолода минулих днів відступає - вночі по Україні +14...+19°С, у денні години +23...+28°С.
- Небезпека з неба: попри загальну стабілізацію погоди, на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході оголошено І рівень небезпечності через грози.
- Підйом рівня води: внаслідок опадів на річках басейнів Пруту, Сірету, Сяну та Дністра очікується зростання рівнів води від 0,1 до 1,0 метра.
- Туман: вночі та вранці місцями можливі тумани у Карпатському регіоні та на сході країни.
- Київ та область: у столичному регіоні очікується погода з мінливою хмарністю, але без опадів, вдень - до +28°С.
Особливості погоди в Україні 15 липня
Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 15 липня:
- тиск в Україні дещо зростатиме;
- погода набуватиме стабільності;
- місцями ще ймовірні короткочасні дощі та грози.
"Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло", - розповіли синоптики.
Де чекати туман і що з температурою
В цілому в середу по Україні очікується мінлива хмарність.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі та вранці місцями може бути туман:
- у Карпатському регіоні;
- на сході країни.
Температура повітря:
- вночі +14...+19°С;
- вдень +23...+28°С.
Прогноз погоди по Україні на 15 липня (інфографіка: РБК-Україна)
В яких областях ймовірні небезпечні грози
Небезпечні метеорологічні явища - грози - ймовірні, згідно з попередженням УкрГМЦ, вдень 15 липня:
- на Прикарпатті;
- на Закарпатті;
- на південному сході країни.
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
В яких річках може підвищитись рівень води
У зв'язку з прогнозованими значними опадами, УкрГМЦ опублікував також попередження про зміну гідрологічної ситуації:
- ввечері 14 липня;
- впродовж доби 15 липня.
Так, підвищення рівнів води (без негативних наслідків) очікується:
- на 0,3 - 1,0 м - на рiчках суббасейнiв Пруту та Сiрету;
- на 0,2 - 0,8 м - на окремих рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано- Франкiвська областi);
- на 0,1 - 0,5 м - на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька та Вiнницька областi).
Фахівці повідомили також, що при інтенсивних дощах можливе:
- формування значного місцевого та схилового стоку;
- стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках.
Крім того, 15 липня - у зв'язку з добiганням паводкової хвилі - на ділянці річки Прут "Чернівці - держкордон" очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 0,8 м (без негативних наслідків).
Попередження про зміну гідрологічної ситуації 15 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Що прогнозують по Києву та області
По території Києва та Київської області погоду прогнозують також з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
- у Києві +17...+19°С;
- по області +14...+19°С.
Температура повітря в середу вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +23...+28°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як Львів накрила потужна злива з грозою (вода залила вулиці, транспорт і під'їзди будинків, у міську телевежу влучила блискавка, місцями спостерігались перебої зі світлом).
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні в цілому.
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