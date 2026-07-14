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Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)

17:22 14.07.2026 Вт
3 мин
В каких областях синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности?
aimg Ирина Костенко
Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта) Дождей в Украине становится меньше, но местами вероятны грозы (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 15 июля начнет стабилизироваться. Температура местами повысится, дождей станет меньше, но в отдельных областях опасных гроз и подъема уровня воды в реках - не избежать.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра и предупреждениях синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Потепление: прохлада прошлых дней отступает - ночью по Украине +14...+19°С, в дневные часы +23...+28°С.
  • Опасность с неба: несмотря на общую стабилизацию погоды, на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке объявлен I уровень опасности из-за гроз.
  • Подъем уровня воды: вследствие осадков на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра ожидается рост уровней воды от 0,1 до 1,0 метра.
  • Туман: ночью и утром местами возможны туманы в Карпатском регионе и на востоке страны.
  • Киев и область: в столичном регионе ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков, днем - до +28°С.

Особенности погоды в Украине 15 июля

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 15 июля:

  • давление в Украине будет расти;
  • погода будет приобретать стабильность;
  • местами еще возможны кратковременные дожди и грозы.

"Хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако предыдущая прохлада будет меняться на настоящее летнее комфортное тепло", - рассказали синоптики.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Где ждать туман и что с температурой

В целом в среду по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью и утром местами может быть туман:

  • в Карпатском регионе;
  • на востоке страны.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19°С;
  • днем +23...+28°С.

Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)Прогноз погоды по Украине на 15 июля (инфографика: РБК-Украина)

В каких областях возможны опасные грозы

Опасные метеорологические явления - грозы - вероятны, согласно предупреждению УкрГМЦ, днем 15 июля:

  • на Прикарпатье;
  • на Закарпатье;
  • на юго-востоке страны.

"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)Опасные метеорологические явления по Украине 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках может повыситься уровень воды

В связи с прогнозируемыми значительными осадками, УкрГМЦ опубликовал также предупреждение об изменении гидрологической ситуации:

  • вечером 14 июля;
  • в течение суток 15 июля.

Так, повышение уровней воды (без негативных последствий) ожидается:

  • на 0,3 - 1,0 м - на реках суббассейнов Прута и Сирета;
  • на 0,2 - 0,8 м - на отдельных реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области);
  • на 0,1 - 0,5 м - на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области).

Специалисты сообщили также, что при интенсивных дождях возможно:

  • формирование значительного местного и склонового стока;
  • стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

Кроме того, 15 июля - в связи с достижением паводковой волны - на участке реки Прут "Черновцы - госграница" ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м (без негативных последствий).

Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)Предупреждение об изменении гидрологической ситуации 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода прогнозируется также с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве +17...+19°С;
  • по области +14...+19°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +23...+28°С.

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Львов накрыл мощный ливень с грозой (вода залила улицы, транспорт и подъезды домов, в городскую телебашню попала молния, местами наблюдались перебои со светом).

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, как на самом деле работают каждый день синоптики и создаются прогнозы погоды.

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