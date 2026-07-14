Тепло, но воды в реках может стать больше: где в Украине ждать грозы 15 июля (карта)
Погода в Украине 15 июля начнет стабилизироваться. Температура местами повысится, дождей станет меньше, но в отдельных областях опасных гроз и подъема уровня воды в реках - не избежать.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра и предупреждениях синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Потепление: прохлада прошлых дней отступает - ночью по Украине +14...+19°С, в дневные часы +23...+28°С.
- Опасность с неба: несмотря на общую стабилизацию погоды, на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке объявлен I уровень опасности из-за гроз.
- Подъем уровня воды: вследствие осадков на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра ожидается рост уровней воды от 0,1 до 1,0 метра.
- Туман: ночью и утром местами возможны туманы в Карпатском регионе и на востоке страны.
- Киев и область: в столичном регионе ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков, днем - до +28°С.
Особенности погоды в Украине 15 июля
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 15 июля:
- давление в Украине будет расти;
- погода будет приобретать стабильность;
- местами еще возможны кратковременные дожди и грозы.
"Хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако предыдущая прохлада будет меняться на настоящее летнее комфортное тепло", - рассказали синоптики.
Где ждать туман и что с температурой
В целом в среду по Украине ожидается переменная облачность.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Ночью и утром местами может быть туман:
- в Карпатском регионе;
- на востоке страны.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19°С;
- днем +23...+28°С.
Прогноз погоды по Украине на 15 июля (инфографика: РБК-Украина)
В каких областях возможны опасные грозы
Опасные метеорологические явления - грозы - вероятны, согласно предупреждению УкрГМЦ, днем 15 июля:
- на Прикарпатье;
- на Закарпатье;
- на юго-востоке страны.
"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
Опасные метеорологические явления по Украине 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
В каких реках может повыситься уровень воды
В связи с прогнозируемыми значительными осадками, УкрГМЦ опубликовал также предупреждение об изменении гидрологической ситуации:
- вечером 14 июля;
- в течение суток 15 июля.
Так, повышение уровней воды (без негативных последствий) ожидается:
- на 0,3 - 1,0 м - на реках суббассейнов Прута и Сирета;
- на 0,2 - 0,8 м - на отдельных реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области);
- на 0,1 - 0,5 м - на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области).
Специалисты сообщили также, что при интенсивных дождях возможно:
- формирование значительного местного и склонового стока;
- стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.
Кроме того, 15 июля - в связи с достижением паводковой волны - на участке реки Прут "Черновцы - госграница" ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м (без негативных последствий).
Предупреждение об изменении гидрологической ситуации 15 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода прогнозируется также с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве +17...+19°С;
- по области +14...+19°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +26...+28°С;
- по области +23...+28°С.
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Львов накрыл мощный ливень с грозой (вода залила улицы, транспорт и подъезды домов, в городскую телебашню попала молния, местами наблюдались перебои со светом).
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине в целом.
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