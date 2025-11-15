Тепло до +16 і дощі в одному регіоні: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні погода в Україні буде доволі теплою та без опадів з максимальною температурою до +16 градусів. Невеликі дощі пройдуть лише в одному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, 15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів переважно не прогнозують, однак у північних областях вдень можливі дощі.

У південно-східних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Карпатах, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 градуси тепла, на узбережжі Чорного моря - до 11 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 8-13 градусів, на Прикарпатті та в Одеській області - до 16 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, лише в другій половині дня можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень - 8-13 градусів. У Києві вночі прогнозують 5-7 градусів тепла, а вдень - близько 10 градусів.

Погода по регіонах

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря +2…+6 градусів, денна +11…+13 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Нічна температура +4…+6 градусів, денна +10…+12 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі +4…+6 градусів, вдень +9…+11 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура +4…+6 градусів, денна +12…+14 градусів.

У східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура +1…+4 градуси, денна +10…+12 градусів.