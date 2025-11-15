ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепло до +16 і дощі в одному регіоні: чого чекати від погоди сьогодні

Субота 15 листопада 2025 07:00
UA EN RU
Тепло до +16 і дощі в одному регіоні: чого чекати від погоди сьогодні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди 15 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні погода в Україні буде доволі теплою та без опадів з максимальною температурою до +16 градусів. Невеликі дощі пройдуть лише в одному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів переважно не прогнозують, однак у північних областях вдень можливі дощі.

У південно-східних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Карпатах, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 градуси тепла, на узбережжі Чорного моря - до 11 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 8-13 градусів, на Прикарпатті та в Одеській області - до 16 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, лише в другій половині дня можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень - 8-13 градусів. У Києві вночі прогнозують 5-7 градусів тепла, а вдень - близько 10 градусів.

Погода по регіонах

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря +2…+6 градусів, денна +11…+13 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Нічна температура +4…+6 градусів, денна +10…+12 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі +4…+6 градусів, вдень +9…+11 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура +4…+6 градусів, денна +12…+14 градусів.

У східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура +1…+4 градуси, денна +10…+12 градусів.

Тепло до +16 і дощі в одному регіоні: чого чекати від погоди сьогодні

Нагадаємо, нещодавно синоптики підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

РБК-Україна також повідомляло, де цього року випав рясний сніг. Білими заметами засипало гірські схили та навколишні ліси - дерева були вкриті снігом, а з підйомників відкривалися справжні зимові пейзажі.

А ще метеорологи розповіли, коли на Дніпрі та водосховищах очікується появa першого льоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе