Тепло до +16 и дожди в одном регионе: чего ждать от погоды сегодня

Суббота 15 ноября 2025 07:00
Тепло до +16 и дожди в одном регионе: чего ждать от погоды сегодня Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды 15 ноября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня погода в Украине будет довольно теплой и без осадков с максимальной температурой до +16 градусов. Небольшие дожди пройдут лишь в одном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 15 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков преимущественно не прогнозируют, однако в северных областях днем возможны дожди.

В юго-восточных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах, а также днем в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градуса тепла, на побережье Черного моря - до 11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 8-13 градусов, на Прикарпатье и в Одесской области - до 16 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 8-13 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 5-7 градусов тепла, а днем - около 10 градусов.

Погода по регионам

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +2...+6 градусов, дневная +11...+13 градусов.

В северных областях ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночная температура +4...+6 градусов, дневная +10...+12 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура +4...+6 градусов, дневная +12...+14 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура +1...+4 градуса, дневная +10...+12 градусов.

Тепло до +16 и дожди в одном регионе: чего ждать от погоды сегодня

Напомним, недавно синоптики подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

РБК-Украина также сообщало, где в этом году выпал обильный снег. Белыми сугробами засыпало горные склоны и окрестные леса - деревья были покрыты снегом, а с подъемников открывались настоящие зимние пейзажи.

А еще метеорологи рассказали, когда на Днепре и водохранилищах ожидается появление первого льда.

