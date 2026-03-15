Тепла неділя з невеликою хмарністю: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 15 березня, знову буде тепло та сонячно. Однак температура трохи знизиться, порівняно з попередніми днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, але без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на південному сході країни пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві 10-12° тепла.
Прогнози на березень
