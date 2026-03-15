Теплое воскресенье с небольшой облачностью: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 15 марта, снова будет тепло и солнечно. Однако температура немного снизится по сравнению с предыдущими днями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, но без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13° тепла.
facebook.com/UkrHMC
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве 10-12° тепла.
Прогнозы на март
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.