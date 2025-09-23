UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тепер без пересадок: куди та в які дні поїде "тестовий" регіональний поїзд УЗ

УЗ запускає "тестовий" регіональний поїзд із Фастова до Черкас і назад (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі регіональний поїзд, який сполучатиме Фастів і Черкаси без пересадок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який "тестовий" регіональний поїзд йдеться

У компанії розповіли, що запускають регіональний поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси - Фастів".

Наголошується, що тепер дістатися з Фастова до Черкас і назад можна:

  • у вихідний день;
  • без пересадок;
  • у тестовому режимі.

"Субота - саме час спробувати новий рейс", - уточнили в "Укрзалізниці".

За яким графіком курсуватиме новий рейс

Українцям пояснили, що новий регіональний поїзд здійснить рейси в суботу:

  • 27 вересня;
  • 4 жовтня.

Так, поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси":

  • відправлятиметься з Фастова о 07:49;
  • прибуватиме до Черкас о 12:48.

У зворотньому напрямку поїзд №843/844 "Черкаси - Фастів":

  • відправлятиметься з Черкас о 15:17;
  • прибуватиме до Фастова о 20:47.

Які зупинки на маршруті й де купувати квитки

В "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті рейсу, зокрема, такі зупинки:

  • "Київ-Пасажирський";
  • "Миронівка";
  • "Цвіткове";
  • "імені Т.Г. Шевченка".

Насамкінець зазначається, що квитки - вже у продажу:

  • у застосунку УЗ;
  • на сайті "Укрзалізниці";
  • у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Крім того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Тим часом ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також про правила перевезення тварин "Укрзалізницею" та чи потрібен собаці квиток.

