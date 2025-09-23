Тепер без пересадок: куди та в які дні поїде "тестовий" регіональний поїзд УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі регіональний поїзд, який сполучатиме Фастів і Черкаси без пересадок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що запускають регіональний поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси - Фастів".
Наголошується, що тепер дістатися з Фастова до Черкас і назад можна:
"Субота - саме час спробувати новий рейс", - уточнили в "Укрзалізниці".
Українцям пояснили, що новий регіональний поїзд здійснить рейси в суботу:
Так, поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси":
У зворотньому напрямку поїзд №843/844 "Черкаси - Фастів":
В "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті рейсу, зокрема, такі зупинки:
Насамкінець зазначається, що квитки - вже у продажу:
