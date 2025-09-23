Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет "тестовый" региональный поезд УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в тестовом режиме региональный поезд, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что запускают региональный поезд №844/843 "Фастов - Черкассы - Фастов".
Отмечается, что теперь добраться из Фастова в Черкассы и обратно можно:
"Суббота - самое время попробовать новый рейс", - уточнили в "Укрзализныце".
Украинцам объяснили, что новый региональный поезд совершит рейсы в субботу:
Так, поезд №844/843 "Фастов - Черкассы":
В обратном направлении поезд №843/844 "Черкассы - Фастов":
В "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте рейса, в частности, такие остановки:
В завершение отмечается, что билеты - уже в продаже:
Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.
Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".
Тем временем мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Читайте также о правилах перевозки животных на "Укрзализныце" и нужен ли собаке билет.