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Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников

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Воскресенье 05 декабря 2021 21:08
Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников Фото: Алексей Резников, глава Минобороны (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что количество войск России возле украинской границы будет расти. По его мнению, общая численность российских войск у границы может вырасти до 175 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эстонского телевидения.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 000. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 000 человек. Возможность такого наращивание действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей", - сказал Резников в комментарии телеканалу ERR.

Напомним, ранее американское издание Washington Post сообщило, что Россия может готовить наступление на Украину при участии 175 000 военных.

В то же время немецкий журнал Bild опубликовал возможный сценарий вторжения России в Украину.

После этого министр Резников предложил Канаде, Британии и США перебросить своих военных в приграничные украинские города.

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Алексей Резников Войска РФ Министерство обороны Украины
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Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников
Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников
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