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Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ

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Воскресенье 05 декабря 2021 20:36
Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Как сказал Резников в интервью изданию, именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживание президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, поскольку потом "будет слишком поздно". Например, по его мнению, США, Канада и Россия могли бы отправить в Украину больше своих инструкторов и предоставить средства обороны.

"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 (военных - ред.) инструкторов, пришлите 500 инструкторов", - предложил Резников.

Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за более чем 1000 километров от российской границы - в Яворове.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян - что вы здесь", - сказал он.

Напомним, вчера немецкое издание Bild со ссылкой на источники в разведке показало вероятный сценарий вторжения России в Украину.

После этого Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от агрессии России.

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