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Россия может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных, - WP

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Вашингтон, Суббота 04 декабря 2021 04:34
Россия может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных, - WP Фото: РФ может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, документ американской разведки, полученный WP, включает спутниковые фотографии. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику"., - говорится в сообщении.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

В разведывательном документе также предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Добавим, министры Альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и Российской Федерации, а генеральный секретарь НАТО пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против страны.

Отметим, что 29 ноября президент Турции Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

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