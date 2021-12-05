Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що кількість військ Росії біля українського кордону зростатиме. На його думку, загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Естонського телебачення.