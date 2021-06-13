Темпы реализации ядерной программы Ирана требуют ускорения переговоров, - Блинкен

Ядерная программа Ирана реализуется высокими темпами и необходимо активизировать переговоры в Вене . Одной из основных тем на них должно стать рассмотрение возможности возвращения в рамки предыдущей сделки.

"Мы не торгуем никакими другими вопросами или интересами ради переговоров по ядерной программе Ирана. Они поднимаются или снимаются сами. Я хочу это прояснить", - сказал Блинкен.

По его словам, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран начал игнорировать ограничения, предусмотренные ядерной сделкой, и начал быстрее реализовывать свою ядерную программу, обогащая все больше урана. "Иран наращивает (обогащение урана - ред.) более высокими темпами, чем разрешено соглашением", - уточнил он.

Блинкен отметил, что если эта тенденция продолжится, то Тегеран в короткие сроки приобретет такие возможности в ядерной сфере, что ситуацию нельзя будет вернуть назад. "Это заставляет срочно посмотреть, сможем ли мы вернуть ядерную проблему в рамки соглашения, вне которого Иран находится в результате нашего выхода из СВПД", - резюмировал госсекретарь.